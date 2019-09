Stormigt kring vindkraften – nu förbereds för fler jättebyggen längs Gävles kust

Redan på parkeringen utanför restaurang Stormässen i Norrsundet märks irritationen. Det är tidig fredagkväll och dags för ett samrådsmöte med bolaget Svea Vind Offshore kring planerna på ytterligare tre vindkraftsområden längs Gävleborgskusten.

– Jag orkar inte med dem något mer. Det vill ju inte lyssna på oss, säger yrkesfiskare Lars-Gunnar Bergman som möter några av deltagarna på väg in.

Som fjärde generationens fiskar i Norrsundet känner han sig hotad. En av de planerade parkerna ligger precis där strömmingen brukar dras upp.

Kvällen innan hölls ett liknande samråd i Söderhamn och det surras om att mötet där var för hårt styrt. Att publiken inte fick chans att ställa frågor på det sätt som de hade hoppats.

Därför muttras det också i stolsraderna när Susanne Gustafsson, projektledare från Svea Vind Offshore, inleder mötet med att gå igenom kvällens upplägg. Det innebär frågor först efter avslutad information och då under mingelform med kaffe och bulle.

– I kväll frågar vi för att vi vill förstå, inte för att ifrågasätta. Och vi visar respekt åt alla håll och kanter, säger Susanne Gustafsson.

Hon har relativt nyligt knutits till Svea Vind Offshore, bolaget bakom vindparksplanerna. Grundarna Mattias Wärn och Marie Brolin har i många år drömt om att kunna erbjuda förnybar el till industrier och hushåll. Att informera boende som berörs ingår i processen som senare ska leda fram till en konkret ansökan till mark- och miljödomstolen.

– Vi brinner för en omställning av samhället, säger Maria Brolin.

Redan tidigare har bolaget lämnat in en ansökan för sin första (och i sammanhanget minsta) anläggning till havs i vårt område. Den kallas "Utposten" och omfattar upp till 40 vindkraftverk med en höjd på 290 meter.

Parken kommer, om den blir verklighet, att ta upp 1500 hektar ett par kilometer ute till havs i höjd med Iggön. Arealen kan vara svår att greppa, men motsvarar ett område lika stort som 2 142 fotbollsplaner eller hela Sandvikens tätort.

Verken i enbart den parken skulle tillsammans ge en effekt på 250 MW (megawatt). I ett huj skulle Sveriges elproduktion från havsbaserad vindkraft fördubblas.

– Det här är ett bra projekt för miljön lokalt, regionalt och globalt och kommer dessutom ge jobb till området, menar Mattias Wärn.

Han har haft sin vision tydlig i flera år - även om startdatumet behövt justeras flera gånger. Just nu är det slutet av år 2023 som nämns som möjlig driftstart för "Utposten" - vilket är åtta år efter att Gävles politiker första gången fick tycka till i frågan.

Redan 2015 yttrade sig samhällsbyggnadsutskottet positivt till projektet. Men för de flesta boende på Iggön blev den tilltänkta vindkraftparken känd långt senare.

– Det var våren 2018 som vi blev kallade till samrådsmöte på Iggön och det var först då jag fick höra talas om planerna, säger Bengt Nises, bosatt vid kusten och en av de som är kritiska till planerna.

Då, när han satt i den före detta byskolan på Iggön och lyssnade på Svea Vind Offshore, visste han ingenting om energipolitik, säger han. Ett drygt år senare har han läst på desto mer - och kommit fram till att han inte vill se vindkraftparker längst Gävlekusten.

För vissa är det oron för hur människor och djur längs kusten kommer att påverkas av ljud och ljus från snurrorna som är främsta orsaken till invändningarna. Bengt Nises menar å sin sida att vindkraftverken skulle göra mer nytta på andra ställen.

– Kan man rädda världen genom att sätta upp vindkraftverk så gör jag gärna det hemma på min gård. Men ju mer jag läst på desto mer funderingar får jag. Vi har en nästintill fossilfri eltillverkning i Sverige redan idag. Är det inte bättre att investerare satsar pengar på vindkraft i länder där det inte ser ut så och där de gör mest miljönytta? Kapitalet är ju inte obegränsat, säger han.

Han tycker att Gävle kommun har engagerat sig för lite i frågan, trots att det är kommunpolitikerna här som i slutänden fäller avgörandet om "Utposten" och övriga vindparker blir av. Kommunerna har ännu så länge sista ordet när det gäller stora anläggningar till havs men ett förslag har lagts fram till regeringen om att den vetorätten bör tas bort. På så vis skulle processen bli mer rättssäker menar Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

– Jag förstår inte varför politikerna inte är mer intresserade av en öppen debatt i frågan, det är ju alla som vistas längs kusten som berörs – inte bara de boende, säger Bengt Nises.

Tre hus vid Tärnsharen skulle få allra närmast till vindparken, endast 5,5 kilometer. En av frågorna är hur mycket de och övriga boende längs kuststräckan kommer att påverkas av ljud från snurrornas vingar.

Svea Vind offshore har låtit utföra en "i värsta fall"-beräkning som finns med i ansökan till domstolen. Men Länsstyrelsen, som lämnat synpunkter på materialet, har ifrågasatt den modell som använts och konstaterar dessutom att beräkningen utgått från 26 snurror och inte de maximalt 40 som ansökan omfattar.

– Vi vill ha flexibilitet att välja positionering och storlek på snurrorna senare. Tekniken går så fort framåt men tillståndsprocessen kan ta fyra-sex år så det går inte att säga exakt hur det kommer att se ut, bara hur stor yta den kommer att uppta, säger Mattias Wärn.

Konsekvensbeskrivningen ska också ge svar på hur en etablering påverkar allt från fiskar och sälar till fladdermöss och fåglar i området. Även här har Länsstyrelsen krävt kompletteringar, vilket bland annat lett till att bolaget genomfört en fladdermusinventering under sommaren.

Svea Vind Offshore är å sin sida kritiskt till att Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen inte tagit upp klimatfrågan mer i sina inlagor.

– Allt handlar om synsätt. Vi har redan skogsbränder som sträcker sig för långt och isar som smälter i Sarek. Antingen kan man ha närmiljöperspektivet eller klimatperspektivet - men det är viktigt att ha båda två, säger Mattias Wärn.

Vilka som är villiga att investera i Svea Vind Offshores planerade vindkraftpark är okänt, men Mattias Wärn säger att miljarderna som behövs inte kommer att bli något problem.

– Det finns flera som vill vara med och bygga en hållbar framtid.

Tillbaka till mötet i Kopparmässen i Norrsundet som börjar lida mot sitt slut. Åhörarna har trots allt lyckats ställa flera frågor under pågående presentation, bland annat om hur bolaget tror att människor och djur kommer påverkas av de blinkande varselljusen från över 100 vindsnurror längs kusten.

Maria Brolin avslutar mötet med att citera miljöaktivisten Greta Thunberg:

– I want you to act as if the house was on fire.... I want you to panic. Vilken människa! Hon fattar vad det handlar om. Jag vet att ni kommer att ändra er, att ni kommer att få mer insikter om klimatet.

Sedan är det dags för mingel. En man reser sig upp och går.

– Man blev ju bara förbannad av att åka hit.

Annika Selinder, med sommarhus på Iggön, är besviken över att Svea Vind Offshore bara presenterat kartor över de tre nya projekten, när det finns andra parker inplanerade både av det bolaget och andra aktörer. (Se faktarutan).

– På ett sånt här samrådsmöte behöver man visa helheten för att alla ska kunna förstå omfattningen. Sedan tycker jag att det är anmärkningsvärt att de nämner punkt efter punkt på saker som kan påverkas, men inte redogör för hur, säger hon.

Maria Brolin är inte förvånad över kritiken. Hon vet att de flesta vindparksbyggen föregås av protester från åtminstone några boende.

– Det här skeendet är väldigt tungt, men det brukar bli bra. Men jag förstår att det känns jobbigt för en enskild som haft en stuga vid kusten länge och får en förändring som han eller hon själv inte valt. Andra ser vad vi gör här, att energiomställningen är viktig, säger hon.

Tillbaka på parkeringen har föreningen Vision Jungfrukusten stoppat flyers under vindrutetorkarna på bilarna. En av frågorna på A4-arket lyder "Ska vi förstöra naturen för att rädda den?".

Fakta/Svea Vind Offshores planer i Gävle kommun

Utposten I

Yta: ca 15 km2 (jämförbart med hela Sandviken tätort)

Antal snurror: max 40

Totalhöjd: max 290 m

Placering: ca 25 km norr om Gävle, ca 10 km öster om Norrsundet och 4 km från den obebodda norra landspetsen av Iggön.

Beräknad elproduktion: ca 1 TWh/år

Utposten II

Yta: ca 36 km2 (ungefär som ytan på hela Gävles tätort)

Antal snurror: ca 35 beroende på val av storlek

Totalhöjd: max 350 m

Placering: 15 km från land och cirka 16 km öster om Axmar bruk. Ligger i norra delen av Gävle kommun och gränsar till Söderhamns kommun.

Beräknad elproduktion: ca 1,5 TWh/år.

Utknallen

Yta: upp till 65 km2

Antal snurror: ca 40 av modell större. Vid val av en mindre rotor så ryms fler turbiner inom området.

Totalhöjd: max 350 m

Placering: 18 kilometer från land. områdesavgränsning ligger ca 27 km nordost om Gävle och ca 18 km från land. Ligger cirka 3 km från ett annat planerat vindkraftsprojekt (av annan projektör).

Beräknad elproduktion: ca 2 TWh/år

Fotnot: Dessutom har Svea Vind Offshore planer på en 57 kvadratkilometer stor vindkraftpark vid namn "Gretas klackar II" i havet utanför Söderhamn. Sedan tidigare har även tyska WPD fått tillstånd att anlägga en 70 kvadratkilometer stor park vid namn "Storgrundet" sydost om Söderhamn.