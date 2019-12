Större intresse för Länskonsten än på länge – här är de lyckliga konstnärerna som blev antagna

Äntligen är Länskonsten tillbaka i Gävle!

Ni övriga gästrikar, eller för den delen hälsingar, som läser detta får ursäkta, men min bestämda åsikt är att Länsmuseets prestige krävs för att ge Länskonsten dragningskraft.

2013 var det senast som Länsmuseet stod värd för länskonstföreningens salongsutställning. Att Länsmuseet har haft stängt under några år spelar in, men också att utställningen medvetet har sökt sig till mindre orter i Gävleborg för att vara just länets/regionens utställning. I fjol besökte den Gysinge, för att också den södra delen av Gävleborg skulle få vara med.

I dessa utställningar brukar den geografiska närheten avgöra hur många som söker till den. Men jag tror också att det har varit extra attraktivt i år att söka, just för att Länsmuseet som plats lockar. 120 sökte, 45 antogs.

Höstsalongen på Konstcentrum kunde ha konkurrerat med Länskonsten, men effekten verkar ha varit den motsatta, menar länskonstföreningens ordförande Kiki Larsson. Publikintresset för Konstcentrums salong och uppmärksamheten som den fick har gjort konstnärerna mer intresserade av att söka även till Länskonsten.

Vid en första anblick är det en rolig utställning som juryn bestående av Anders Norén och Malva Molund har plockat ut. Till detta positiva intryck bidrar förstås den professionella hängningen som Länsmuseets personal har stått för.

På många sätt påminner den om Konstcentrums Höstsalong, både i medverkande konstnärer samt mixen av uttryck. Exempelvis återkommer Elin Hjulström Lord (Gävle) med sina tablettaskar, en form som jag blev mycket förtjust i då.

Det är lätt hänt att man bara koncentrerar sig på de verk som gör sig bäst i en salong, de som låter lite mer, men man får inte glömma bort de som viskar. De som hade gjort ett starkare intryck i en separatutställning, men som ändå har sådan god kvalitet att de vore svåra att utelämna. Jag tänker exempelvis på Åsa Fällgrens (Norrsundet) ”Två kattugglor”, så milda att de skulle kunna skrivas ut på recept mot ångest. Eller Anna Wikfeldts (Gävle) grafik.

Andra är som gjorda för att hävda sig i just en salongshängning, som Magnus Björklundhs (Gävle) ”Inside the rainbow” som själv upptar nästan hela kortsidan. Dit kan även Joel Karismaas (Skutskär) spraymålning räknas, som är så full av energi att den nästan attackerar betraktaren.

På tal om regnbågar så visar Seyda (Gävle) en mörk triptyk där en istappsliknande form i bildens centrum för tankarna till en kristalliserad regnbåge. Imponerande.

Linus Kanth (Ljusdal) utmärker sig även han med bild som tycks ta Edvard Munchs klassiska ångestbild ”Skriet” och föra ner den på en vardagsnivå med en gestalt ensam i en soffa, den gapande munnen som bildens självklara fokus.

Nämnas bör också Lisa Ekman (Söderala), som med sina metallskulpturer i serien ”Kvinnogöra” visar en gravid kvinnogestalt med trött kroppshållning. Bäst är den som för tankarna till en ringbrynja och därmed associerar till det slagfält som har varit kvinnans och som har skördat minst lika många offer som männens: barnsängen.

Precis som på Höstsalongen saknar jag några av de mest etablerade namnen bland Gävleborgs konstnärer. Kanske är det så att de börjar bli till åren och tiden är förbi då Länskonsten lockade. För alla jag tänker på – ingen nämnd och ingen glömd – kan väl inte ha refuserats?

Sedan tänker jag på Publikens val, som blev så kritiserat på Konstcentrum. Något sådant slipper kritikerna här, men jag kan inte låta bli att gissa vem det hade blivit denna gång som fått besökarnas gunst. Jag har en god kandidat – vem tror du att det skulle bli?

*

KONST

Länskonsten 2019

Länsmuseet Gävleborg

Utställningen pågår 15/12–12/1

Stipendiater: Seywan Saedian (Länskonstföreningens stipendiat), Fanny Erkelius (yngrestipendiat) samt Mikaela Palmeby (Konstskolans stipendiat)