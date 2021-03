Storstadspuls från förra seklet i Anders Thomassons musikaliska måleri

Anders Thomassons konst för tankarna till regnvåt storstadsasfalt och skyskrapor, växande metropoler och modernitetens genombrott.

De tidiga modernisterna ligger som ett fundament i hans måleri, men från detta tydliga konstnärliga arv skjuter han egna skott som ger bilderna en framåtrörelse.

Att han är en hängiven student av denna konsthistoriska epok, med särskilt fokus på kubismen, ser man redan innan man får höra honom berätta om en passion så stark att han under en Paris-resa stängde in sig på Centre Pompidou för att studera målningarna under tolv timmar i sträck.

Hans motiv ser ut att ha krossats och byggts upp igen. Bildligt, men faktiskt också bokstavligen – ett par uttjänta gitarrer har blivit spillror och fogats samman i ett av verken. Men de skärvor som har fått nya former ser också ut att när som helst kunna upplösas för att bilda nya motiv.

Han beskriver de olika bildelementen som ett slags bildkonstens motsvarigheter till en musikers riff. De kan kombineras på olika sätt och det är med en matematisk precision som bildernas harmoni komponeras.

Referenser till musik återkommer i näst intill varje verk. Det är som om han själv tar plats i målningarna just i form av ett instrument. Alla är de ett slags självporträtt, medger Anders Thomasson. Ett är uttryckligen ett sådant, där hans huvud har bytts ut mot kontrabasens eleganta form. Instrumenten återkommer också i de skulpturer som kompletterar utställningen.

Förutom de musikaliska referenserna är det den lilla kimonoklädda flickan, som finns med i två av målningarna, som är den tydligaste signalen om att det finns en mycket medveten konstnär närvarande i verken som skapar sin egen bildvärld genom att sampla detta karaktäristiska bildspråk.

Under coronaåret har Anders Thomasson med ett nästan frenetiskt tempo målat samman hela denna utställning. Ett märkligt år gestaltas i synnerhet i en av målningarna, "Isolation" – ett verk som fångar det lugn som har funnits under året i en märklig mix med nerverna på ytan.

KONST

Anders Thomasson

Skutskärs bibliotek

Utställningen pågår till och med 10/4

