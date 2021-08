Stort jubel när Helges säkrade seriesegern med vinst mot Österfärnebo IF/Hedesunda IF

Spelarna i Helges har all anledning att fira efter 8-0 (5-0) på hemmaplan mot Österfärnebo IF/Hedesunda IF. Det betyder nämligen att Helges har säkrat seriesegern i division 4 Gestrikland herr i fotboll. Österfärnebo IF/Hedesunda IF slutar på elfte plats i tabellen.

Helges startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Mohamed Awnuur till.

Laget ökade ledningen till 2-0 snabbt. I femte minuten gjorde Charles Edem Dzokoto mål.

Helges ökade ledningen på nytt, till 3-0, bara fyra minuter senare genom Mohamed Kamara.

Laget ökade ledningen till 4-0 i 32:a minuten, genom Amin Mohamed Hassan.

Helges ökade också ledningen till 5-0 strax före halvtidsvilan, på nytt genom Mohamed Awnuur. Direkt efter pausen nätade Charles Edem Dzokoto åter igen och ökade lagets ledning.

Qadar Mohamud ökade Helges ledning med knappa kvarten kvar.

Till slut kom också 8-0 genom Alex Abraha Tekle som ökade Helges ledning i 84:e minuten. 8-0-målet blev matchens sista.