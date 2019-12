Störtsköna minnet av Brynäsikonens galna vinnarskalle: "Vågade inte säga ett ljud"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #26, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Lars Ivarsson spelade fyra säsonger i Brynäs i mitten på 80-talet. När han pratar om de åren i Hockeypuls podcast så beskriver han det som en tung period för klubben, men minns särskilt en person: tränaren Stig "Stigge" Salming.

– "Stigge" är nog den roligaste coach jag haft. Det gick från himmel till helvete, han var så otroligt passionerad, säger Ivarsson.

Ivarsson berättar att "Stigge" vid vinst blev väldigt glad och vid förlust blev väldigt nedslagen. Och någon som framför allt drabbades av det senare var istränaren Janne Grönberg,

– Vid vinster kunde han dansa på bordet och när det var förluster kunde han sitta uppe i Luleå med öppet fönster hela natten och bara titta rätt ut och det var 20 grader kallt. Janne Grönberg sov med honom, han vågade inte säga ett ljud, han bara låg i sängen och huttrade, säger Ivarsson och skrattar.

Lyssna på hela avsnittet med Lasse Ivarsson i spelaren nedan, eller ratta in avsnittet i din poddapp.

Lasse Ivarsson är än i dag tacksam över "Stigges" förtroende.

– För mig som spelare när jag kom till Brynäs var det fantastiskt bra. Jag fick ett grymt förtroende för "Stigge", han i stort sa till mig att "säg till när du inte orkar spela mer så får du vila något byte", så i stort sett fick jag spela hur mycket jag ville, säger Ivarsson och fortsätter:

– Sen kunde det ju vara under matcherna när vi inte gjorde bra prestationer så kunde han vara jävligt förbannad liksom och säga till oss att "nu jävlar är det dags att rycka upp oss", och det hände ett antal gånger under åren vi hade honom, för vi var inte speciellt bra under de åren.

Han beskriver åren som tunga, och en tid när en ny generation växte fram.

– Det var ganska grått där alltså. Men det var många nya spelare som kom upp med "Djoosen" (Pär Djoos) och Tommy Sjödin, så man fick många fina år i Brynäs på ett bra sätt alltså. En härlig tid, underbara år i Gävle.

Men en auktoritär ledarstil, är det så man kan beskriva "Stigge"?

- Verkligen. Inför matchen kunde man sitta och knyta skridskorna, och då stod det två 43:or mitt framför en och så tittade man upp och då sa han bara "är du laddad idag?" och så fick man en stenhård knytnäve på axeln, då vaknade man till alltså.

Kanske inte den största taktikern? Låter mer som en visionär.

– Ja, han gick på känsla. Mycket känsla, det hände grejer.