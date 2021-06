Storviks IF hämtade i kapp underläge och kryssade mot Torsåker 2

I halvtid ledde Torsåker 2 matchen på bortaplan i division 5 Gestrikland herr i fotboll mot Storviks IF med 2-1. Men i andra halvlek jobbade sig Storviks IF in i matchen, och kvitterade till slut. Matchen slutade 2-2.

Målgörare för Storviks IF var Niklas Bergström och Ali Haidari, medan Torsåker 2:s mål gjordes av Melker Paar. Ett av Torsåker 2:s mål var ett självmål.

När lagen senast möttes blev det seger för Storviks IF med 4-1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 13 juni. Då möter Storviks IF Hille 2 på Hille IP 17.00. Torsåker 2 tar sig an Valbo 2 borta 15.00.