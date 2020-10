Strömsbro ställer in kvällens match – drabbat av covid-19: ”Skickat hela laget att testa sig”

Under eftermiddagen bekräftade Strömsbro via sina sociala medier att man ställer in kvällens match mot Enköping.

– Vi har tre bekräftade fall så nu lägger vi helgen på is till att börja med, säger sportchefen Johan Wennberg.

Strömsbro skulle även spelat mot Nyköping på söndag. Men den matchen är också uppskjuten.

Så vad har ni gjort med resten av laget?

– Vi har skickat alla på tester nu. Hela laget, alla ledare och alla runt omkring.

Nästa vecka väntar möte med Hudiksvall på onsdagen. Än så länge är det oklart om den matchen kan spelas.

– Just nu är det bara över helgen plus måndagen också. Vi har sagt åt våra spelare att vara hemma och kurera sig och framförallt inte vara ute bland folk.

– Jag själv ska också ta prov, även fast jag redan haft det och har antikroppar. Men man har ju hört att det kan försvinna, det var lika bra att testa sig, säger Wennberg.

I normala fall ska det vara fem stycken med bekräftad smitta för att få ställa in match. Men Wennberg kände ansvaret och tog beslutet rätt snabbt.

– Folk dör ju av det här så det är dumt att bidra ännu mer till en spridning.