Sundlövs svar efter beskedet från Andersson – backen kan lämna Brynäs: "Har pratat med några"

Alexander Lindelöf gjorde succé i VIK Hockey för två säsonger sedan där han producerade 25 poäng på 52 matcher. Lindelöf var också en viktig kugge i VIK under säsongen vilket gjorde att Brynäs IF skrev ett tvåårskontrakt med backen som debuterade i SHL förra säsongen.

I sin första SHL-säsong blev det 45 matcher, men i år har han inte varit ombytt en endaste gång. Lindelöf har hamnat i frysboxen, och om den tuffa situationen sa Brynästränaren Peter Andersson så här i en intervju på tisdagen:

– Vi har pratat med Lindelöf många gånger. Och det vi säger är att han behöver spela. Och när vi inte kan erbjuda speltid måste han spela någon annanstans. Den frågan ligger lite hos Micke Sundlöv (sportchef) och hos honom själv.

Att Brynäs jobbar för att låna ut Alexander Lindelöf är ingen hemlighet, och sportchefen Micke Sundlöv berättar nu att han har haft kontakt med ett antal klubbar om en utlåning:

– Jag ser inte annorlunda på honom än vad Peter (Andersson) gör. Det är ingen optimal situation att spelare inte spelar matcher. Sedan ska det lösas praktiskt också, säger Micke Sundlöv.

Brynäs IF har en pågående dialog med både Alexander Lindelöf, agenten och andra klubbar för att hitta en lösning.

– Vi har några krokar ute men det är konstiga tider där ute just nu (coronaläget) så det är inte världens enklaste att få ut spelare och få plats med spelare i olika trupper.

Sundlöv syftar på att många klubbar i Hockeyallsvenskan kryddat sina trupper med lån från NHL-organisationer. Och menar också att det kan komma in ännu fler spelare där vilket gör det svårare för SHL-klubbar att låna ut spelare som behöver istid.

Att Sundlöv varit i kontakt med klubbar i Hockeyallsvenskan är alltså klart, men det är inte så säkert att det blir en återkomst till moderklubben VIK Hockey.

– Jag tänker inte kommentera vilka lag jag pratar med, men jag har haft dialog med några lag om Lindelöf och ser mer än gärna att vi hittar en lösning, säger Sundlöv och fortsätter:

– Det är positivt för oss att möjligheten finns att låna ut spelare till Hockeyallsvenskan. Vi vill sätta spelarna i en miljö där de kan utvecklas och där vi tycker de ska spela. Sedan är det upp till spelarna också så klart.

Har du förhoppningar om att hitta en lösning närmaste veckan?

– Det är mitt jobb att hitta en lösning, och jag kan bara hoppas att det blir så snart som möjligt då Alexander behöver spela matcher.

I Brynäs finns även de före detta Modospelarna Tom Hedberg och Josef Ingman som också konkurrerar om backplatser i Brynäs just nu. Men där har klubben inte diskuterat någon utlåning.

– Båda spelade i går och jag vill inte göra något där. Uppsidan är stor för båda. Josef har varit här ett år men gjorde tyvärr illa sig tidigare under säsongen, men har varit med de sista matcherna, säger Sundlöv och fortsätter:

– Tom har jättestor potential att bli en riktigt bra ishockeyspelare. Kanske på en högre nivå än i SHL. Han är fortfarande ung och behöver komma in i spelet på den här nivån. Att se Hedbergs utveckling i Modo under mitt första år där och under förra säsongen förstärker bara min bild att han kan bli riktigt bra.