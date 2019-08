Sverigeettan vann 68:e Storviksnatta – i full fart och i fel klass

Viktor Svensk, Stora Tuna, vann H 21 klassen dryga minuten före nattspecialsten Kent Ohlsson Södertälje. Viktor tog sig igenom den 11,3 km långa banan (fågelvägen) passerande 23 kontroller i mörkret på imponerande kilometertid av 5,48, det var verkligen ett lopp i toppklass.

Omkring 200 löpare kom till ute på Hammarbyheden mellan Storvik och Hammarby.

Utöver elitklassser var det även Gästrikecup för gästrikeungdomarna och segrare där blev Rasmus Söderbärg ,Gävle OK, Sara Åbom, Gävle OK, Hampus Karlsson, OK Hammaren, Linnea Westin, Valbo AIF, Adam Engstrand, Storviks IF och Alicia Ivarsson OK Hammaren.

För arrangerande Storviks IF blir det någon dags vila innan det är dags igen när man arrangerar lång-DM första söndagen i sept.