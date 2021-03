Therese från Hofors jobbar med de stora popstjärnorna: "Alla behöver en jobbig jävel"

I Therese Hädinggårds knä ligger dvärgtaxen Menta och sover. Han har varit hennes ständige följeslagare sedan tidigt i höstas. Nu har han blivit kändis.

Häromdagen var han med på en bild tillsammans med Zara Larsson. På det senaste omslaget till magasinet Nöjesguiden nosar han Benjamin Ingrosso i ansiktet.

När matte var tvungen att svara i telefon och tappade fokus för några sekunder, såg Menta sin chans. Vips var han framme hos popstjärnan.

– Fotografen fortsatte att ta bilder, och sen ville de ha med honom för de tyckte att det blev fint, berättar Therese Hädinggård med ett stolt leende.

Nåväl. Dvärgtaxen Menta hamnar ofta i centrum, men den här artikeln ska handla om människan bakom. För det är just bakom och utanför rampljuset som Therese Hädinggård arbetar.

Det är där hon känner sig som mest bekväm, och det krävdes några övertygande ord för att få henne att ställa upp på den här intervjun.

– Även om jag inte är helt främmande för att stå i fokus, är jag heller inte helt bekväm med det, skriver hon till svar.

Therese Hädinggård är uppvuxen i Hofors och Sandviken. Med mamma, pappa och tre systrar.

Efter gymnasiet bar det av till Stockholm för sommarjobb på Gröna Lunds krog Kryddhyllan. Arbetet föll henne i smaken och hon blev kvar fyra säsonger. Under vinterhalvåret tog hon andra restaurangjobb, bland annat på Hamburger börs och inom Stureplansgruppen.

Någonstans där lades grunden för den världsvana hon utstrålar. Hon brukar få höra att hon är en jävel på att ta folk.

– En kollega har myntat uttrycket "hon skulle kunna flytta på julafton om hon ville”, haha!

Therese Hädinggård är respektingivande. Så även hennes nuvarande titel: senior pr och promotion manager på musikbolaget Ten. Mer konkret: övergripande ansvarig för all kommunikation om deras artister.

I praktiken innebär det att hon svarar på en massa mail och telefonsamtal, där hon i samråd med artisterna själva för deras talan i olika sammanhang.

Det kan vara allt från att arrangera intervjuer och möten med press inför releaser, men även sociala medier och skapandet av olika projekt från grunden.

Förra helgen hade Therese Hädinggård ett finger med i spelet i Felix Sandmans och Benjamin Ingrossos mellanakt i Melodifestivalen.

Och på måndagarna sänds just nu succéprogrammet Benjamin's. Programidén har hon arbetat fram tillsammans med ett produktionsbolag och Benjamin själv. Det var dock inte helt givet för popstjärnan att ställa upp. Han var osäker på om det var hans grej.

Men när Benjamin Ingrosso kom hem från inspelningarna av Så mycket bättre var han helt lyrisk. Och de som jobbade med programmet hörde av sig till Therese Hädinggård och sa att han var en av de bästa deltagarna de någonsin haft.

– Han är fantastisk på att ta människor. Jag förstod att tajmingen var perfekt för att peppa honom att göra "Benjamin's käk", som vi kallade det då.

Therese Hädinggård hävdar dock att hon egentligen inte hade någon specifik roll i produktionen. Hon var där för att stötta Benjamin. Föra hans talan i diskussioner han själv inte vågar eller vill ta.

– Bolaget sa att alla borde ha en jobbig jävel så som Benjamin har mig, haha!

På Ten Music Group, där Therese jobbar, har hon varit sedan 2015. Under en tvåårig yrkeshögskoleutbildning i Nyköping, musik- och eventarrangör, började hon som praktikant på bolaget. Sedan blev hon kvar.

Till en början som projektledarassistent. Det första riktiga jobbet var popduon Niki & the Doves album "Everybody's Heart Is Broken Now".

Therese Hädinggård fixade plåtningar, releasefest, budade klänningar och beställde specialdesignade smycken. Och spraymålade ett par klackskor röda till videoinspelningen av "So Much It Hurts".

– Jag rände runt halva stan för att hitta skorna som sångerskan Malin ville ha, men hittade bara ett par svarta. Så jag satt på balkongen dagen innan inspelningen och blev hög av lackfärg för att få dem röda.

På baksidestexten till vinylen tackar duon Therese med orden: “It’s all in the small details”.

Att hon numera arbetar med marknadsföring och kommunikation, har både att göra med slumpen och att hon räckte upp handen vid "rätt tillfälle".

När hennes chef vid ett möte nämnde att de borde ha en person som fokuserar på kommunikation och marknadsföring, var Therese Hädinggård snabb på bollen och utbrast "jag vill".

Sedan fick hon en tvåveckorskurs med en av musikbranschens bästa pr-personer Sandra Nordin som lärde henne "allt om hur man hanterar journalister".

Therese Hädinggård befinner sig verkligen i popmusiksveriges mecka. Utöver Benjamin Ingrosso och Felix Sandman arbetar hon bland annat med Zara Larsson och Icona Pop.

Och något som kallas för "släs"?

– Släs kommer ur en felsägning av "slash". Haha det är fantastiskt att du känner till oss, ordet verkar sprida sig!

"Släs" består av Therese och fem andra kvinnor som tidigare arbetade ihop på Ten Music Group. De fann varandra i ett slags systerskap i en bransch som annars är väldigt mansdominerad.

I dagsläget är de utspridda på olika musikbolag i Sverige och Storbritannien. Men de drömmer om att jobba ihop igen, kanske med ett seminarium om att stärka kvinnors roll i musikbranschen eller anordna en festival.

– Vi har olika kompetenser och arbetsroller, och är bra på att peppa och stötta varandra. De är mitt bästa bollplank, säger Therese Hädinggård.

FAKTA

Namn: Therese Hädinggård

Ålder: 30

Kommer från: Hofors och Sandviken.

Bor: Stockholm

Gör: Huvudansvarig för marknadsföring och kommunikation på Ten Music Group

Aktuell med: "Benjamin’s" på TV4 och Zara Larssons nya album "Poster Girl". Sitter även och planerar artisternas sommar.