Thomas Backman: "Jazzens tradition är att förnya"

– Det var öppet hus på Kulturskolan i Sandviken. Jag hade testat lite olika instrument, men det var ett instrument till jag ville prova; trummor. När jag hittade till det rummet var det jättelång kö. Till rummet bredvid var det ingen kö alls så jag gick in dit istället, och där fick man prova saxofon. Jag fick ton, och då sa musikläraren "det här har du gjort tidigare", berättar Thomas Backman.

Efter det sprang han till sina föräldrar och berättade stolt hur läraren trodde han spelat innan. Efter det började han spela saxofon.

Att det blev just ett instrument som är vanligt förekommande i jazz var kanske inte så slumpmässigt. Föräldrarna var jazzintresserade och det var det som spelades på bilradion under uppväxten.

Thomas Backman är i dag ett erkänt namn på den svenska musikscenen och har hörts tillsammans med Georg Riedel, Klabbes Bank, Loney dear och Miss Li. Utöver altsaxofonen spelar han i dag även bland annat barytonsaxofon, basklarinett och klarinett.

På frågan om musikaliska förebilder tvekar han. Från att som ung varit väldigt insnöad på enbart jazz, med klassiska namn som Coltrane, blev det under högskoletiden en reaktion gentemot det. Då breddades hans musikaliska horisont. När vi talas vid nämner han istället Bon Iver från popen och rapparen Kendrick Lamar som stora inspirationskällor.

Men framförallt lyfter Thomas Backman fram människorna i sin närhet. Från lokala förebilder på kulturskolan och storbandet i Sandviken till kollegor och kompisar i dag. Att befinna sig en kreativ miljö och ta del av andras spännande projekt.

Tveksamheten kring musikaliska förebilder får också sin förklaring i musiken. Thomas Backman hämtar influenser från alla möjliga håll.

– På Jazzgymnasiet i Gävle hade jag en grupp tillsammans med Magnus Wiklund på trombon och Daniel Hallén på trummor. Daniel hade en bakgrund inom metal och rock, då försökte vi få in de elementen. Där började jag tycka det var kul med andra musikaliska influenser i jazzen.

Efter det har han fortsatt att utveckla båda sig själv och jazzen.

– För mig är jazztradition att jazzen ska utmana begreppet jazz. För många är det en viss ackordföljd eller swingkomp. Jazzen ska utmana traditionen i sig genom att ta intryck från nutiden.

Är det här jazz? En fråga som präglat musikens utveckling genom decennierna. När bebop, frijazzen och sen fusionen kom betraktades de från flera håll som något annat, något som inte var jazz. Thomas Backman lyfter igen Bon Iver som i flera av sina låtar har långa improviserade partier och David Bowies sista platta "Blackstar". Båda artisterna betraktas som pop men enligt Thomas Backman är det mer jazz än viss musik som andra skulle betrakta som given inom genren.

Jag gör hellre musik som gör folk så provocerade att de går därifrån än en konsert där folk bara står och rycker på axlarna.

Även om det som definierar jazzen är förnyelse kan det ju för publiken upplevas som främmande när nya grepp prövas. Finns det ingen rädsla att det uppfattas som spretigt?

– Rädd skulle jag inte säga. Tycker det är viktigt med en storform i saker och ting. Även fast låtar kan skilja sig åt är det vi som gör musiken och det gör att det finns en röd tråd. Att det finns en tanke med helheten, som ett album.

Han pratar om "vi". Efter att i många år varit "sideman" åt andra artister eller grupper gör han nu musik i eget namn med eget band. Första albumet "Did you have a good day, David?" kom ut 2018. Den 6 augusti kommer Thomas Backmans andra egna album.

Där blir det nyss nämnda prövande synsättet tydligt med influenser från shoegaze, orkestral pop och frijazz. Därför betonar Thomas Backman albumets låtordning och hur man rör sig mellan de olika låtarna. En vision som skiljer sig från dagens strömningstjänster med blandade listor där enskilda låtar från artister sammanblandas.

Albumets namn är "When light is put away", som också är titeln till en av dess nio låtar. Det är en del av en text från Emily Dickinson. En passande inramning för albumet som kom att kretsa kring två teman; pandemin och klimatkrisen. Mörka och tunga ämnen som därmed speglas i titeln, när ljuset har slocknat.

Vad vill du förmedla med din musik?

– När man tar del av kultur och konst är det enda av relevans vilken känsla man får som lyssnare, och det kan vara så enkelt som "det här låter bra".

Thomas Backman ifrågasätter bilden av att viss musik kräver viss förkunskap för att uppskatta den. Däremot kan förkunskap sätta musiken i ett sammanhang till annan relaterad kultur, samhällsåskådning eller tidsepok och få lyssnaren att hitta nya vägar.

– Förhoppningen är att det skapar en känsla hos lyssnaren. Det kan vara glad, ledsen eller arg. Jag gör hellre musik som gör folk så provocerade att de går därifrån än en konsert där folk bara står och rycker på axlarna.

Thomas Backman tänker tillbaka på sina egna musikaliska upplevelser som inspirerade det kommande albumet. Vissa av låtarna skapades under en resa till New York för ett antal år sedan. Thomas besöker kända klubbar som 55 bar, lyssnar på Philip Glass i Carnegie Hall, och en kväll hamnar han i en lokal uppe i Harlem med en okänd rappare vid namn MH the verb.

– Det var ganska lite folk men en otrolig energi. Jag blev så inspirerad av det där, så jag gick till lägenheten jag hyrde och skrev grunden till en hiphop-låt.

Den skickade han till rapparen Shazaam som gillade vad han hörde och skrev en text till den. Låten finns nu med på det kommande albumet.

Hur känner Thomas Backman själv inför sin musik? Han trevar på orden innan svaret kommer.

– Konst är magi. Vi som jobbar med det har inte valt det här för att tjäna pengar, då hade det blivit hedgefonder istället. Enda från den där första gången jag fick ljud i saxofonen på kulturskolan i Sandviken har jag behållit en känsla inom mig som jag inte riktigt kan beskriva. Förhoppningsvis kan de som lyssnar också få uppleva en känsla de inte kan beskriva.

Nu vill Thomas Backman bara fortsätta att skapa sin egen musik, med betoning på sin.

– Om jag spelar i en småstad för 15 personer men med egen musik och eget band är det oftast en mäktigare känsla än att stå på en arena för tusentals personer och framföra någon annans musik.

"When light is put way" släpps 6 augusti.