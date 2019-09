Thomas spelmissbruk gick överstyr – försvann för att ta sitt liv: "Jag kände så fruktansvärt mycket skam"

Thomas Forsberg, 44, har spelat till och från under hela sitt vuxna liv. Den här gången hade han varit i spelkarusellen i ett år.

Skulderna växte, liksom skammen, ångesten och en känsla av stundande katastrof.

Hans sambo och barn visste ingenting om problematiken.

– Jag fick hela tiden hålla garden uppe och på olika sätt se till att jag inte avslöjades, säger han.

Men i juli kraschade han rejält. Det handlade om både stora spelskulder och skammen i att behöva avslöjas inför familj och vänner. I tre månader var han ständigt på gränsen till att bryta ihop totalt, men bet ihop och intalade sig att allting nog skulle lösa sig ändå.

– Det blev svårare och svårare. Jag kände det som att utvägarna försvann en efter en. Till sist tyckte jag mig ha en enda utväg kvar för att undvika att behöva berätta för familjen.

Helt felaktigt såg Thomas som sin enda utväg att ta sitt liv. Den 8 juli var han plötsligt försvunnen.

Polisen tog hjälp från Uppsala och Västerås i sitt sökande efter Thomas Forsberg. En polishelikopter flög över Bysjön i Ockelbo.

Nu efteråt vill inte Thomas för ingående gå in på vad som hände när han var försvunnen, men avslöjar att han gjorde ett försök att begå självmord.

– Som tur var så misslyckades jag. Nu när jag ser tillbaka på vad som sedan hände är jag oerhört tacksam över att jag fortfarande lever.

Missing People planerade en skallgångskedja i sökandet efter Thomas. Men så hittades han av en privatperson – som frågade honom hur det var fatt och hur det hade blivit så här.

– Det var första människan som jag berättade för att jag spelat bort mina pengar och då släppte ryggsäcken som jag gått omkring och burit på.

Sedan berättade han också för sin familj och sina vänner.

– När mina problem väl uppdagades visade det sig bli tvärtom mot vad jag fruktat. Jag hade trott att min familj och mina vänner skulle döma mig och inte förstå mig. Istället har jag fått ett oerhört stöd av dem.

Thomas Forsberg berättar att spelandet en gång började med traditionella spel som trav och stryktips.

– Då var jag med i de sociala sammanhang som tips och trav kan erbjuda. Då hade jag också kontroll på spelandet. Man gick till ett ombud och betalade och sedan följde en väntan på om man skulle vinna eller inte.

Men när internetspelen kom på allvar på 2000-talet blev det något helt annat.

Thomas beskriver spelandet på nätkasinon som ett otyglat spelande i en overklighet.

– Förr sved det när man förlorade riktiga sedlar. Men på nätet är det bara siffror och då gör det inte lika ont att förlora. Nu var det också kort tid mellan insatsen och vinsten eller förlusten, och i det finns kicken. All logik i hjärnan sätts ur spel. Inbyggt i spelandet finns ett slags hopp om vinster som ska göra allting bra igen. Just det hoppet gör det så svårt att sluta. Men hoppet infrias aldrig.

Thomas Forsberg har inte spelat något alls sedan i juli och är nu frivilligt inlagd på behandlingshemmet ”Game over” i Linköping. Han beskriver det som att behandlingshemmet kommer bli den bästa investeringen någonsin, både för honom själv och hans familj.

Nu får han byta erfarenheter med personer som varit i samma sits som han själv.

– När jag var i spelbubblan och allt brakade samman så kände jag mig som ensammaste personen i hela världen.

I åtta veckor ska han vara inlagd. Han tror och hoppas att behandlingen ska ge honom de verktyg som han behöver för att hålla sig undan spelandet i framtiden.

Svårigheterna som sedan väntar förstärks ytterligare av de frestelser som spelreklamen lockar med.

– Sitter man och tittar på en film så är det spelreklam i varje reklampaus. Spelberoende klassas som en sjukdom och kan få samma katastrofala följder som andra beroenden. Man får inte göra reklam för tobak, inte för alkohol och inte för droger. Oerhört märkligt att det är tillåtet för spel. Jag kan känna avsmak för offentliga och kända personer som ställer upp i den här typen av reklam.

Thomas lånade pengar för att finansiera sitt spelmissbruk. Han tänkte inte på konsekvenserna när han ansökte om lånen i olika banker. Till sist var ekonomin körd i botten.

– Men just nu har jag inte så stort fokus på ekonomin. Just nu ligger fokus på mig och min familj, att vi ska bli hela igen. Ekonomin får jag ta sedan under resans gång.

Thomas Forsberg jobbar som ungdomsansvarig för SAIK bandy. Han berättar att kollegorna inom SAIK blev lika överraskade som andra när han kom ut med sina spelproblem.

– Jag är sjukskriven från jobbet under behandlingen. SAIK har varit oerhört professionella i sitt agerande. Jag känner SAIK:s stöd och att föreningen står vid min sida.

Fakta: Spelberoende

– Spelberoende klassificeras som en beroendesjukdom

– Enligt Folkhälsomyndigheten har 45 000 personer i Sverige spelproblem, 56 000 personer har förhöjd risk för spelproblem och 236 000 personer har viss risk för spelproblem

– Ungefär 75 procent av personerna som har spelproblem är män

– Självmordsrisken är femton gånger högre för den som har en spelberoendediagnos än för befolkningen i stort.

– "Game over" i Linköping är det enda behandlingshemmet för spelmissbrukare i Sverige där deltagarna kan vistas dygnet runt