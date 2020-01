Tidigare Brynäs-spelaren hyllas av Gretzky efter NHL-åren tillsammans: "Stor del av Edmontons framgångar"

Willy Lindström hade en lång NHL-karriär, och gjorde över 500 matcher. Lindström var under åtta säsonger i Winnipeg Jets, innan han 1983 blev trejdad till Edmonton. En trejd han först var emot, men sedan ändrade sig kring. Något han berättar om i en intervju i Expressen.

– Jag minns att vi var på flygplatsen i Vancouver när Jets general manager John Ferguson kom fram till mig och sa att jag skulle gå bort till telefonen och prata med Glen Sather, som sökte mig. Jag trodde det var ett skämt och svarade 'Nej, nej, sluta nu'. Jag ville absolut inte lämna Winnipeg, där vi hade bott i åtta år och hade köpt hus, men när jag förstod att jag skulle få spela med Gretzky ändrade jag snabbt inställning, berättar Lindström för Expressen.

I Edmonton fick Willy Lindström spela med ett antal legendarer, och fick vara med och vinna hockeyvärldens finaste pris två år i rad.

– Jag spelade ihop med Wayne till en början, men sedan blev min fasta plats i en kedja med Mark Messier och Glenn Anderson. Inget dåligt sällskap, det heller. Jag fick vara med och vinna Stanley Cup 1984 och 1985 och det är otroliga minnen, säger han till Expressen.

Wayne Gretzky minns Willy Lindström väl, och berättar om sina minnen kring deras tid i Edmonton.

– Willy hade en helt fantastiskt mjuk skridskoåkning och han gick ju under smeknamnet ”Willy the Wisp”. Det lät som en visp när han tog sig fram. Han var en stor del i Edmontons framgångar under de första åren och är än i dag en mycket god vän till mig, säger Gretzky till Expressen.