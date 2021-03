Tidigare Gävlebo nominerad för sitt välgörenhetsarbete

2010 startade dåvarande Gävlebon Eva Holmberg Tedert den ideella föreningen för gatubarn i Nepal. Hon har sedan dess varit verksam i flertalet projekt i landet med syfte att arbeta förebyggande för att flickor och kvinnor inte blir föremål för trafficking.

Nu är hon en av fem som nominerats till årets superhjältinna vid Not all heroes wear capes-galan som arrangeras av organisationen From one to another. Galan genomförs på internationella kvinnodagen och ska hylla kvinnor lyfter och banar väg för andra kvinnor.

– Jag känner mig hedrad att och glad över att mitt livsprojekt i Nepal uppmärksammas. Jag startade föreningen för att jag inte stod ut med tanken på att småbarn säljs till bordeller, säger Eva Holmberg Tedert, i ett pressmeddelande.