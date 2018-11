Bandyn i Söderfors räddas av konstfruset i Skutskär: "Spelarna är tillräckligt förbannade för att göra en bra säsong"

I slutet av förra veckan fick klubben en käftsmäll. Trots tidigare löfte så tänker inte kommunen dra igång aggregatet och göra konstfrusen is. Kommunalrådet Sara Sjödal (C) motiverar detta med att kommunen går back i budget och måste prioritera vård, skola och omsorg.

Med anledning av beskedet hade klubben ett styrelsemöte på söndagen dit även tränaren för herrlaget var kallad.

– Vi gick igenom turerna som varit. Tränaren var med för att förklara känslan i truppen, om spelarna var sugna att köra vidare under de förutsättningar som finns, säger Linuz Lindqvist.

Det man kom fram till var att A-laget, som spelar i division två, satsar vidare. Tränaren Patrik Ekvall säger att hans spelare naturligtvis är besvikna över kommunen besked, men tillägger han:

– Spelarna är samtidigt tillräckligt förbannade för att göra en bra säsong.

Hur känner du själv som tränare?

– Först skickade jag ut att vi lägger ned. Varför lägga ned en massa tid på det här när ingen bryr sig? Men när jag tänkte efter så kom jag på att det är taskigt för alla att lägga ned, då vi jobbat hem en del spelare från Skutskär. Vi ska åtminstone kämpa i år, sedan får vi se om det blir någon fortsättning.

När styrelsen klev in på kansliet efter mötet var det proppfullt med spelare, ledare och ismakare som väntade på besked. Uppslutningen gjorde Linuz Lindqvist rörd.

– Det var inte långt ifrån tårarna på ett positivt sätt när vi klev in där.

Nu gäller det alltså att få till bandyplaner att träna och spela på.

– Vi kommer att hyra istid i Skutskär, jag har varit i kontakt med Sören Sandström i den klubben. Vi har diskuterat att hyra två tider i veckan samt en eventuell hemmamatch. Det ligger runt 1 000 kronor i timmen.

Har ni pengar till hyran?

– Pengarna kommer till största delen att tas från bandysektionen och lotteriverksamheten som vi haft. De andra sektionerna har också meddelat att de är beredda att hjälpa till.

I en veckas tid har de ideella krafterna i kommunen gjort naturis på Bruksvallen. Den gör att det går att träna på hemmaplan.

– Vi kommer att ha vår första träning i kväll (läs måndagkväll; reds anm). Vi ska försöka få så bra kvalitet på isen som möjligt. Är det minusgrader under en väldigt lång tid så kommer vi eventuellt att få den duglig för tävlingsverksamhet också.

Hur blir det med era planerade ungdomslag?

– Där kommer vi att köra efter de förutsättningar som finns. Så länge det finns is på Bruksvallen funkar det. Vi har ett ungdomslag helt färdigt, ledare för skridskoskolan och ska ha ett ungdomslag till. Om ingen av föräldrarna kliver fram som ledare kommer vi att lösa det ändå, svarar Linuz Lindqvist.

Att Söderforsborna stödjer sitt bandylag visar det faktum att flera tusen kronor samlats in via swish under helgen. Insamlingen drogs igång av 27-åriga Selveta Wåhlén.

– Jag vill att bandyn ska finnas kvar. Jag har barn – 3,5-årige Milian och 6,5-årige Melvin – som åker skridskor och jag åker med dem. De ska också vara med i skridskoskolan.