Till helgen startar DM i fotboll – kan leda till svenska cupen: "Så som gjorde Sandviken förra året"

Till helgen inleds DM i fotboll i Gästrikland. På herrsidan är 17 lag indelade i fem grupper, damsidan börjar inte spela förrän tidigast i slutet av mars.

Två grupper (1 och 2) har de högst seedade lagen. Ettan och tvåan i båda grupperna går till kvartsfinal. Trean i de båda grupperna spelar 16-dels final mot varandra. Dessa grupper spelar nu i helgen och tre helger framåt.

Grupp 1

Valbo FF, Hille IF, Brynäs IF/FK, IK Huge.

Grupp 2

Sandvikens AIK/FK, Åbyggeby FK, Årsunda IF, Forsbacka IF.

Tre (3, 4, 5) grupper har de lägre seedade lagen. De tre ettorna spelar 8-dels final tillsammans med vinnaren av 3:an i grupp 1 och 2. Kvalmatch 2 = segrare grupp 3 - segrare 16-delsfinal, kvalmatch 3 = segrare grupp 4 - segrare grupp 5.

Grupp 3

Stensätra IF, Österfärnebo IF, Storviks IF.

Grupp 4

Hagaström SK, Älvkarleby IK, Skutskärs IF.

Grupp 5

Ockelbo IF, Helges IF, Kungsgårdens SK.

Först när slutspelet är igång kliver Gefle IF och Sandvikens IF in i turneringen.

– Vinner du DM-finalen blir det kvalomgång 1 och 2 i svenska cupen. Vinner du de matcherna når du gruppspelet. Så som Sandviken gjorde förra året, säger Anders Nordén på Gestriklands fotbollsförbund.