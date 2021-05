Tina och Maria vandrar för bättre hälsa och kvinnofrid: "100 000 steg är ingen lek"

– Vi startade tio över fem i morse hemma hos mig i Sandviken, säger Maria Bergkvist.

Tidningen träffade dem när de precis lämnat Kungsgården och passerat järnvägskorsningen på Skumpvägen på sin väg tillbaka mot Sandviken och klockan var då strax åtta på lördagskvällen.

– Nu har vi gått 75 000 steg, säger Tina Hedmark.

De hade hört om utmaningen att gå 100 000 steg under ett dygn i en hälsopodd.

– Flera som gjorde den startade också insamlingar för välgörande ändamål, så vi tänkte att det kan vi också göra, säger Tina.

– Vi kom spontant att tänka på att samla in pengar till en kvinnojour och kom att tänka på Blåklockan i Gävle, säger Maria.

De tog kontakt med föreningens ordförande Lisa Persdotter som gav dem grönt ljus.

100 000 steg bör enligt de två vännerna landa på en distans på mellan sju och åtta mil.

– När vi gått 10 000 steg uppmanade vi våra följare i sociala medier att swisha tio kronor till Blåklockan. När vi gått 20 000 steg gick vi ut och gjorde likadant men att det då skulle vara 20 kronor. Nu har vi precis passerat 70-kronorsstrecket, säger Tina.

– Vår fanbase, skjuter Maria in.

25 000 steg kvar till målet som är hemma hos Maria.

– Vi fick en rejäl boost nu när vi fick lite mat och godis av våra kompisar Sandra och Stina.

De har haft en del uppbackning längs vandringsvägen av vänner och familj.

– 100 000 steg är ingen lek och vi är nog framme runt klockan tio ikväll, helt klart före midnatt i varje fall och då kommer vi vara lyckliga, säger Tina.

Hur mycket pengar de lyckats samla in under resans gång har de inte koll på utan får kontrollera det under söndagen.

– Jag vet att flera har skickat en slant i alla fall, säger Maria.