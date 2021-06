Tio Gävleprofiler som vi vill höra sommarprata

Ännu en säsong av "Sommar" i P1 som helt domineras av Stockholmare.

För någon som är bosatt utanför huvudstadens tullar är det inte lätt att få äran att bli adlad av "Sommar"-drottningen Bibi Rödöö.

Men visst blir man lite nyfiken på vad Gävle-profilerna, både levande och döda, skulle välja att dryfta i sina sommarprat?

Så här följer presentationer av 10 Gävle-sommarprat som GD Kultur föreställer sig dem.

*

Gunder Hägg, löparstjärna och brandman vid Gävles brandkår

Bara för att jag var brandman under några år i Gävle ska jag behöva springa omkring naken utanför Strömvallen decennium efter decennium. Om detta trauma tänker jag berätta i mitt sommarprogram. Kvinnor har skrattat åt mig, barn har ryckt mig i snoppen och ett år satte någon ett påskägg på mig. Vänta er den nakna sanningen om Gunder Hägg.

*

Santino, schimpans och alfahanne i Furuviksparken

Mitt “Sommar i P1” sänds direkt från apburen i Furuviksparken där jag ska berätta om alla korkade Gävlebor som har betalat dyra pengar för att glo på mig genom åren. Nu ska jag äntligen avslöja vad jag gjort för alla pengar och berätta om mitt lyxliv vintertid i Florida bekostat direkt från Gävlebornas plånböcker. Musikval: Electric Banana Band.

*

Annie Åkerhielm, författare

Det var jag som gav Gävle öknamnet “den sofvande staden”, om ni minns. Sedan flyttade jag från stan och blev nazist. Jag ska berätta om hur skönt det var att slippa alla små Jante-präglade människor i Gävle som inte kunde hantera en så stor personlighet som min. Och jag skulle aldrig kunna tänka mig att återvända – men av vad jag har läst i Expressen på sistone så verkar Ockelbo mer som mitt slags ställe. Musikval: Ultima Thule.

*

Hans Limbus Tjörneryd, konstnär

Mitt sommarprat sänder jag samtidigt som jag gräver ner hela Sveriges Radio i mitt underjordiska museum vid Avans soptipp i Gävle.

*

Gävlebocken, juldekoration

Ingen sommarpratare i dag kommer undan med att skryta om en framgångshistoria. Det måste alltid finnas motgångar som övervinns för att få lyssnarnas kärlek. Men vem har mött större motgångar än jag? Nedbränd år efter år och ändå står jag där igen nästa jul som en vinnare. Slå det du, Blodinbella! I mitt “Sommar” ska jag prata om att jag nu slutat brinna och min rädsla för att det betyder att jag är slut som artist. Musikval: “I’m on fire” med Bruce Springsteen, “Light my fire” med The Doors och “Peta in en pinne i brasan” med Mats Rådberg.

*

Joe Hill, aktivist och låtskrivare

I mitt sommarprogram ska jag ta upp hur Gävle negligerat mig under alla år. Här har ni en världsberömd musiker – men om Gävleborna får frågan vilka artister som kommer från Gävle så säger de den där Jesus-wannaben som springer runt i kaftan och dricker ur en vattenkanna. Musikval: Allt utom Thomas Di Leva.

*

Brynästigern, maskot

“Jag minns alla glasskladdiga barnhänder och hur de brukade ta på mig.” Där har ni första meningen i mitt sommarprat. Jag ska berätta om hur det är att år efter år tolerera bortskämda snorungar som inte uppskattar mina gåvor på läktaren, om min dröm att ta plats i A-laget och om det finns plats för furries i Brynäs machokultur. Furry är, om ni inte vet, människor som klär ut sig till mjukisdjur. Och så ska jag ge råd om hur man håller modet uppe när man hejar fram ett lag som aldrig vinner. Musikval: "Brynäs hej".

*

Lars Beckman, riksdagsledamot (M)

Mitt sommarprat ska ställa Sveriges Radio, public service i stort och den svenska journalistkåren till svars för vänstervridningen. Aldrig att de skulle släppa fram en borgerlig röst! Aldrig! Jag ska ägna mina minuter i radioapparaten åt att avslöja för svenska folket hur tystade vi inom högern är!

*

Regina Lund, artist och skådespelare

När jag sommarpratade 2004 kom det in upprörda åsikter om att jag bara spelade låtar som var mina egna. Det kanske inte var så snyggt, det kan jag erkänna nu, och jag tackar för P1:s förtroende att bjuda in mig som sommarvärd igen. Jag lovar att inte göra om det misstaget, så istället ska jag spela upp klipp från alla filmer och tv-produktioner som jag har varit med i. Musikval: Inte bara Regina Lund-låtar, men kanske några stycken.

*

Kristoffer av Bayern, kung

Förvisso var jag icke Gävlebo, men som grundare av staden – eller åtminstone den som signerade dess privilegiebrev – tar jag mig rätten att sälla mig till denna skara sommarvärdar. I mitt sommarprat ska jag närmare gå in på att jag börjat ångra mig. Om att grunda Gävle, vill säga. Tänk så mycket elände som världen kunnat besparas. Cityfesten, det evinnerliga tjatet om snökaoset -98 och många högst tveksamma ragg på Heartbreak vid stängningsdags.