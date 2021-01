Tips till Gävletravet torsdag: Två fina spikar

V64-1: Give Me Ten har imponerat och måste ha toppchans till tredje raka. Up To Me är inte så tokig men utgångsläget talar inte till hennes fördel den här gången. Carelin är grundkapabel men har lite osäker form. Aramis Amok kan vara ett skrällbud om det blir bra fart på loppet. Ranking: 1-7-2-10-9-1-6-8-3-11-4

V64-2: Beat The Beast kommer från seger och har ett bra läge och passande motstånd igen. Cobbys Forever kommer också från seger och ska räknas tidigt. Shehuntyoudown är jämn och säker och har viss chans trots läget. Thin Lizzy kommer liksom de två förstnämnda från seger och har dessutom ett perfekt utgångsläge. Ranking: 5-4-8-1-2-10-6-7-11-12-9-3

V64-3: Amorcer Levallo är härdad i tuffa gäng och står bra till här. Minnestads Eucador har fått ett par lopp i kroppen efter en paus och rundar många. Lass Revenue kommer från ett formstall och går inte att räkna bort. Melizza är stark och rejäl och går alltid hela vägen. Ranking: 2-15-8-10-1-12-14-7-6-3-5-11-4-9-13

V64-4: Solhöjdenslucifer har många att runda men med lite tur går det vägen. Odinprinsen är bättre än raden och tidig i den här omgivningen. Nebbenes Solan är inte helt pålitlig men räknas tidigt om felfri. Klack Gidde är kapabel men har väldigt svårt att sköta sig. Ranking: 12-6-7-2-1-3-10-5-11-9-4-8

V64-5: Infinite Knight har ett passande läge och kan leda runt om. Estelle Nordique lever på styrkan och måste med på kupongen. Lovemore har ett sämre läge men det behöver inte betyda så mycket i ett litet fält. Martha Zon är värd att se upp med. Ranking: 2-3-10-9-6-8-1-4-7-5

V64-6: James Gonzales fick segerraden bruten senast men fungerar han fullt ut blir han svårslagen här. Zack Bris är inte så tokig och ett bud om favoriten har en sämre dag. Västerbo Puma kan en del och har läget. Maj Turbo har inte startat på länge men är i grunden riktigt kapabel. Ranking: 5-4-1-10-3-2-7-6-9-8-12-11

Systemförslag V64-1: 1 Give Me Ten Res: 7,2 V64-2: 1,4,5,8 Res: 2,10 V64-3: 2,8,15 Res: 19,1 V64-4: Alla tolv hästarna Res: 12,6 V64-5: 2,3,9,10 Res: 6,8 V64-6: 5 James Gonzales Res: 4,1 Systemet kostar: 1x4x3x12x4x1 = 576 rader/kronor

Dagens Dubbel: DD-1: 2,3,9,10 DD-2: 5 Kombinationer: 4

Övriga lopp: Lopp 1: 6 Askeladden - 8 Högnäs Baloo – 2 Tyra C.G.. Outs: 1 Pårs Odin. Lopp 2: 7 Jack M.R. - 8 Mino Tabac – 4 Björli Fröya. Outs: 1 G.G.Qubba. Lopp 3: 11 Tricky Treat - 7 Hakkestads Athena – 8 High On Life. Outs: 5 Ci Belle Q.C. Lopp 10: 9 Guepard De Kacy - 5 Lancelot Laday – 3 Hope d’Eronville. Outs: 6 Dacore.

MATS PERSSON