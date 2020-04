Tips till V64 på Gävletravet: Lucifer Lane vinner i långa loppet

Vi har fastnat för Lucifer Lane (V64-5) som har rätt inställning och ett bra läge. Innerspåret skulle visserligen kunna bli en fälla, men det är lång distans och det borde öka möjligheterna att det skall lösa sig och då grejar han det här trots några vassa konkurrenter.

MATS PERSSON

V64-1

Immersive Workout var trea i årsdebuten och med den genomköraren i kroppen bör det vara en vettig segerchans här. Finalizer kan mycket men har lite svårt att hålla reda på benen. Långt framme om han skulle gå felfritt. First Wild kom inte riktigt till från ett svårt utgångsläge senast men visade i alla fall att formen sitter där. Grace Journey möter kanske lite enklare nu än i senaste starterna och får inte glömmas bort.

Ranking: 10-6-12-11-4-1-7-13-14-2-5-3-9-8-15

V64-2

Filippa Am har inte vunnit lopp sedan treårssäsongen men visade form i årsdebuten och har ett kanonläge nu. Quarcia är jämn och säker och ska räknas direkt i årsdebuten. Belle Godiva gick nytt rekord som tvåa senast och är säkert långt framme igen. In Royalty Boko har i likhet med Filippa Am inte vunnit lopp sedan treårssäsongen men känns ändå tidig här.

Ranking: 1-6-5-3-4-2-9-11-10-7-8-12

V64-3

Åsrud Vilja är alltid med långt framme och har en passande uppgift den här gången. Alfie är bättre än raden och kan vara ett kul garderingsbud. Torpa Olea har årsdebuten avklarad och kan få en fin resa i draget. Hönn Blesa är snabb ut och kan leda länge men vinner knappast.

Ranking: 8-7-10-2-5-9-6-4-1-3

V64-4

Ecco Qui har övertygat i två raka segrar och har ett kanonläge den här gången. E.V.Mici har varit bland de tre främsta i två av tre starter och är tidig om man garderar. Code har visat att han klarar den långa distansen och ska också streckas tidigt. Bottnas Gouverneur är inte helt stabil men klarar distansen och räknas felfri.

Ranking: 1-8-11-12-6-2-3-9-13-14-5-10-13-4-15

V64-5

Lucifer Lane var fin i årsdebuten och möter enklare motstånd än i senaste starten. Nappa Scar har visat fin form i år och gick en kanontid som trea senast. Michelangelo Ås har gjort två bra lopp så här långt i år och är inte borta om man garderar. Hard Times var tvåa på Vincennes i näst senaste starten och det är en merit som väger tungt här.

Ranking: 1-2-6-3-9-7-8-5-4-11-10

V64-6

Falcon Am var riktigt bra vid segern senast och bör ha en vettig chans till andra raka. B.W.T.Echo är bättre än raden och ett roligt garderingsstreck. Journey har läget och kan överraska om favoriten kommer bort. Unexpected står sämre till men har visat form och är värd en fullträff.

Ranking: 5-2-1-8-10-9-4-3-7-11-12-6

Systemförslag

V64-1: 4,6,10,11,12 Res: 1,7

V64-2: 1,3,4,5,6 Res: 2,9

V64-3: 7,8 Res: 10,2

V64-4: 1,8,11 Res: 12,6

V64-5: 1 Lucifer Lane Res: 2,6

V64-6: 1,2,5 Res: 8,10

Systemet kostar: 5x5x2x3x1x3 = 450 rader/kronor

Dagens Dubbel:

DD-1: 1

DD-2: 1,2,5

Kombinationer: 3

Övriga lopp

Lopp 1: 9 Oppgårdsdrängen – 7 Alfa Linus – 3 Mjölner Herakles. Outs: 8 Nebbenes Solan.

Lopp 2: 2 Crevisse – 6 Heather Am – 3 First Love A.M. Outs: 5 Donna Anna.

Lopp 3: 1 Bellaforza – 5 Joyful Trix – 6 Langen’s Hound Dog. Outs: 8 Fritz Coyote.

Lopp 10: 8 Frankenstrein Am – 10 Angel From Above – 4 Wunder Dream. Outs: 7 Gulity Pleasure.