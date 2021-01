Tjuvar tog sig in genom hål i väggen – nu är skidsäsongen hotad: "Blir både ledsen och förbannad"

Det var i måndags när Per Wilhelmsson åkte till Rönnåsen för att pista skidbacken som han möttes av en märklig syn – portarna till garaget var öppna och pistmaskinen stod utanför.

– Först tänkte jag att "Oj, glömde jag köra in den senast?" men sedan såg jag resten.

Dörren till det förråd som är hopbyggt med garaget stod uppbrutet så Per förstod att det hade varit tjuvar i farten. Via förrådet hade de sedan – genom att såga upp ett hål i väggen – tagit sig via ytterligare ett förråd in i själva garaget.

Därefter verkar de ha öppnat portarna och kört ut pistmaskinen.

– Jag tror att de kanske var ute efter skotern som vi har där inne och att de har kört ut pistmaskinen för att få ut den, berättar Per.

Men någon skoter har de inte fått med sig. Den stod kvar och intill låg bland annat ett batteri som tagits från pistmaskinen.

– Jag vet inte om de trott att de med batteriet kunde få igång skotern på något vis. Men det har i alla fall inte lyckats.

De tycks inte heller ha fått med sig något annat av större värde. Inga skidor verkar ha stulits, däremot saknas ett skruvstäd.

Men händelsen har ändå ställt till det rejält för Friluftsfrämjandet som driver anläggningen – och för alla som sett fram emot att liften och skidbacken snart ska kunna öppna. Pistmaskinen går nämligen inte längre att köra.

– Jag trodde först att det bara var batteriet, men trots fulladdat batteri fungerar den fortfarande inte. Så förmodligen har de råkat ha sönder något, säger Per.

Tanken var att han i början av den här veckan skulle platta till den snö som hittills kommit inför den som väntas komma framöver. Därefter var förhoppningen att man skulle ha kunnat öppna liften i början av februari.

Men får man inte igång pistmaskinen blir det inget av det.

– Man blir både ledsen och förbannad. Det är jättetråkigt för alla som väntar på att få komma igång med att åka skidor.

I år är intresset om möjligt ännu större än vanligt.

– Det har aldrig varit så mycket bilar här som det varit de senaste helgerna, folk har grillat och åkt pulka. Och de har redan i veckor frågat om när vi ska öppna liften.

Hoppet står nu till att man så snart som möjligt ska få tag på någon som kan undersöka pistmaskinen – och förhoppningsvis laga den.

Inbrottet och skadegörelsen har polisanmälts.

– I nuläget har vi inga misstänkta och det fanns inga säkringsbara spår på platsen. Det är en ganska enslig plats och vad vi kan hoppas på är att något ögonvittne har sett någon åka dit eller därifrån, säger Mikael Hedström, presstalesperson på polisen.

– När man gör så här brukar det tyvärr oftast vara någon från orten. Man åker ju inte dit upp bara för att stjäla ett skruvstäd. Det vore konstigt.