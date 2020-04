Tomas Attorps: På Gästrikeleden kan du hålla coronasäkert avstånd

För oss som nu ska undvika sociala kontakter men hålla oss vid god vigör är vandringar en idealisk lösning, när vi vill göra en paus i bokläsningen eller vad vi hittar på inomhus. Hälsans Stig i all ära, men så mycket av äventyr är det inte längre efter flitig användning. Häromdagen sökte jag mig därför ut på Gästrikeleden och var nästan ensam hela dagen. Den 27 mil långa leden går mest genom skogsmark, inget län har procentuellt mer skog än Gävleborg. Men inget fel med det. ”Han är vänfast, trygg och trogen./ Akta skogen!” läste vi i folkskolan.

Så tyst det var omkring mig, det var som om naturen höll andan. En korp jagades bort av en kråka, ett gräsandspar lyfte med buller och bång från ett vattendike, bofinken sjöng förstrött här och var och gulsparven lyste mot gröna barr i solen. Annars stilla. Gårdagens starka blåst hade bedarrat, hellre hade jag hört trädtopparnas sus än trafiken på avstånd från E4.

Jag rastade vid den gamla timmerrännan som årligen transporterade miljontals stockar från Hyttön vid Dalälven ner till Korsnäs. 700 man hade i slutet av 1800-talet byggt den tre mil långa rännan på ett år. Rännan står kvar som ett monument över dådkraft och framstegstro. Jag kan avundas generationerna som fått uppleva flottningens glansdagar, timmerstockar som lättjefullt flyter med strömmen är en lisa för själen. På 70-talet hade jag sett epokens dödsryckningar på Klarälven.

Vandra har människan gjort i alla tider. Innan vi blev bofasta, samlade vi på det som var ätbart och följde efter villebråden. Under folkvandringstiden var rörligheten som störst. Senare vandrade pilgrimer till Nidaros och bildningstörstande till sydligare nejder i Europa. Hjulet och hästen underlättade förflyttningar men ända in i vår tid har långa vandringar varit ett ofrånkomligt inslag i människans lott. Man vandrade till marknader, arbetssökande Dalmasar och kullor till Stockholm, gårdfarihandlare från gård till gård, barnen hade ofta lång skolväg – för att nämna några exempel. Själv minns jag 50-talssomrarna på Gräsö där vi gick en halvmil till färjeläget och hoppade på skjuts med motorbåt hem från Öregrund. Senare skulle jag tjusas av fjällvandringar såsom den genom Tarradalens björkskog upp mot Padjelantas myggfria hedar med milsvid utsikt.

I äldre tider var fotvandringar en nödvändighet, i dag vandrar vi för att må bättre till kropp och själ.

Stora män har vandrat och vandringar har avsatt stordåd. Rousseau borde kanske nämnas först. Hans sista bok "Den ensamme vandrarens drömmerier" visar naturens läkande förmåga i ett sårigt liv. I svensk litteratur är väl Linné den mest skarpsynte vandraren, låt vara att han ofta färdades till häst. Johann Sebastian Bach gick som ung 32 mil till Lübeck för att höra Buxtehude spela orgel medan Beethoven under promenader på landsbygden skulle slita till sig ett anteckningshäfte för att notera motiv som sprungit upp i hans inre. Med bössa på axeln, ränsel på ryggen, flöjt i handen och hundra rubel på fickan samlade Elias Lönnrot under vandringar i Karelen in folkdikter till det finska nationaleposet "Kalevala".

I äldre tider var fotvandringar en nödvändighet, i dag vandrar vi för att må bättre till kropp och själ. Svenska Turistföreningen har myntat begreppet Signaturleder för att locka människor ut i naturen såsom vid Siljan och Höga kusten. Det moderna samhällets hjul snurrar allt snabbare, klockan, mobiltelefoner och datorer gör oss nervösa och rastlösa. Vi behöver stilla oss, få tid för reflexioner och eftertanke, låta solen styra vår dag. I boken "Långsamhetens lov" manar Owe Wikström, professor i religionspsykologi, till motstånd mot samtidens jäkt. Den borde jag läsa.

”Promenader är människans bästa medicin”, sa redan Hippokrates, läkekonstens fader. Vandringar blir till både ”inre” och ”yttre” resor. Vi tänker klarare och problem får hanterbara proportioner. Samtidigt ger vandringen tid för observationer av allahanda slag. Naturen öppnar sig för ornitologen och botanikern, den arkitekturintresserade gläds eller förfasar sig över vad som dyker upp, på okända vägar vet vi inte vad som väntar bortom kröken – innehåll och spänning i en lycklig kombination. Osökt kommer Karin Boyes välkända strofer för mig: ”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen, som är mödan värd./ Det bästa målet är en nattlång rast,/ där elden tänds och brödet bryts i hast.”

Fotnot: Till den som likt Tomas Attorps vill utforska Gästrikeleden, kan boken "Vandra Gästrikeleden" från 2018 från Calazo förlag rekommenderas.

Tomas Attorps