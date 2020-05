Tomas Ledin om talangjakten i Valbo som blev avstampet på karriären: "Tyckte inte att det var så coolt"

Tomas Ledin var 18 år och hade kommit hem till Sandviken efter ett utbytesår i Omaha, Nebraska, där han studerade till att bli bildkonstnär. Eftersom han hade sett allt amerikanskt: köpcentrum, Mcdonalds och sexfiliga vägar var Valbo köpcentrum inte så främmande för just honom.

– Men jag tänkte att nu kommer den stora världen till Gästrikland. Det kändes som att det var väldigt modernt, säger han.

Både en modelltävling och en talangjakt ägde rum i köpcentrumet den hösten, minns Tomas. Talangjakten pågick under några veckor, då flera deltävlingar och final hölls. Musikern Bruno Glenmark och fröken Sverige-vinnaren Siv Åberg ingick i juryn.

– Min mamma hade anmält mig ovetandes till den här tävlingen. Men jag var ju lite hippie så jag tyckte att det där var väl inte så coolt. Men det var roligt att få stå på en scen, resonerar Tomas Ledin.

Han framförde låtarna "Follow the highway" och "Too many days" och utsågs till vinnare. Både då och senare var det vid Valbo köpcentrum hans karriär tog nya skutt. 1972 blev Tomas Ledins första genombrott, då han deltog i Melodifestivalen med låten "Då ska jag spela" och släppte sin första LP.

– Sen gick den upp på Tio i topp-listan. Det var väldigt stort. Av en ren händelse satt jag i bilen precis vid Valbo en lördag när veckans lista gick upp.

Själva talangjakten i sig hade dock inte varit något genombrott, menar Tomas. Kontakten med nöjesprofilen Jahn Claeson, som arrangerade den, blev däremot betydelsefull.

– Han engagerade sig i mig, bokade mig när han hade lite andra evenemang. Om jag spelade någon annanstans så dök han ofta upp och lyssnade och peppade mig.

Vinsten innebar en tre veckor lång resa till USA. Där försökte Claesson introducera honom för skivbolag i Los Angeles, men kontakterna hade inte varit de bästa. På hemmaplan fungerade det bättre. 1971 tog Claeson med Tomas Ledin till musikproducenten Lasse Samuelsson och det var därigenom hans första skivkontrakt blev till.

– Jag minns att jag sa att "nej, jag kan inte, för jag går i skolan". Men Janne hämtade mig och vi åkte ner till Stockholm. Jag hade inga demotapes utan jag satt på kontoret med gitarren och sjöng 6-7 låtar för honom. Sen sa han: "Ja Tomas, vill du spela in en LP-skiva?".

Året efter kom alltså debutalbumet Restless Minds ut, med bland annat de låtar som Tomas Ledin framförde i talangjakten.

– Som jag minns det var det mitt i den stora mittengången som de hade byggt en scen. Den var väl 1,5 meter hög. Jag var där för ett par år sedan och köpte möbler till mina föräldrar. Då var jag inne i Valbo köpcentrum och jag tyckte att jag kände igen mig.