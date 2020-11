Tommy Nilsson sjunger in hösten – det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 45

MÅNDAG 2 NOVEMBER

Vernissage: Utställning: Fotograf Anna Nygren, Bomhus Bibliotek, 15-19.

Above all this med Frida Modén Treichl, Gävle teater, 19.00.

TISDAG 3 NOVEMBER

Gomorron Amerika! - boktips från USA apropå presidentvalet, Sandvikens folkbibliotek, 08.00.

Föreläsning: Natalie Gerami, Kafé Edbom, Gävle stadsbibliotek, 19.00.

ONSDAG 4 NOVEMBER

Föreläsning med hundcoach Fredrik Steen, Folkets Hus, Sandviken, 18.30.

Quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Karaoketävling, Lion Bar, Gävle, 21.00.

TORSDAG 5 NOVEMBER

Hans Raab om Sverigefinnar, Forsbacka bibliotek, 18.00.

Folkteatern: Kurage, Fyren, Norrsundet, 18.00.

Perplex, Folkteatern, Gävle, 18.30.

FREDAG 6 NOVEMBER

After work-quiz med musiktema och live-dj, AW: 16-20, quiz: 18.00, Järnvägskrogen, Gävle.

Quiz Night, Söders källa, Gävle, 17.30.

After work-quiz, Järnvägskrogen, Gävle, 18.00.

Markus och Michaela – liveström från vardagsrummet i Gävle, 18.00.

Ismael, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Pushfestivalen: Höstdimma, med Resmiranda presenterar The Calling, Clora samt Lisa Stenberg, Stora gasklockan, Gävle, 19-22.

Höstkonsert med Tove och Olov, Bönhuset, Åbyggeby, 19.00.

Johnny Sörmans liveström från Gävle: Basement sessions, 19.00-20.15.

Pinchas - Legender med Zukerman och Forsyth, Gävle konserthus, 19.00.

Alternativfesten 2020, Kulturcentrum, Sandviken, 20.00.

Tommy Nilsson, O’Learys, Gävle, 21.30.

LÖRDAG 7 NOVEMBER

Gävleborg Poetry Slam, Kulturhuset, Gävle, 12.00.

Perplex, Folkteatern, Gävle, 15.00.

Alternativfesten 2020, Kulturcentrum, Sandviken.

SÖNDAG 8 NOVEMBER

Sagan om Pangu - barnteater från 2 år, Gävle teater, 15.00.