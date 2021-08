Totalt kaos för Brynäs – arenan är översvämmad: ”Alla hjälper till nu”

Regnet vräkte ner över Gävle under natten till onsdag och Brynäs IF klarade sig inte undan kaoset.

– Det är som en katastrof, säger Erika Grahm som tillsammans med Johan Alcén inte bara är sportchefer i klubben utan fick rycka ut som arbetsledare under morgonen och förmiddagen.

– Alla har hjälpt till. Herrspelarna var här först på morgonen och bar ut allt från deras omklädningsrum och nu har jag ringt in alla damspelare och flera juniorer är också här och hjälper till att få bort vattnet, säger Erika Grahm.

Johan Alcén berättar att bilar som stod ute på parkeringen närmast hallen nästan var helt borta på morgonen.

– Det var nästan en meter vatten, det blir nästan komiskt, säger Alcén.

Brynäs tränare Mikko Manner stod och lyste med ficklampan på mobiltelefonen medan material bars ut från omklädningsrummen, antingen till torkning eller så var det bara att kasta massvis med förstörda saker.

– Vi hade ett par decimeter vatten inne i vårt tränarrum, säger Manner och måttar med handen.

– Tur att vi hade det viktigaste som datorer och sånt uppe på bord så det klarade sig. I datorn har man ju allt material man samlat på sig under åren och behöver.

Hur illa är det?

– Det är illa, men vi vet inte omfattningen riktigt ännu, säger Manner.

Värdet av skadorna går inte att fastställa redan nu. Men det är åtskilligt som är skadat i arenan.

All elström var utslagen i hela arenan, både A och B-hallen. Och isen som lades i stora arenan så sent som i fredags hade smält. Att det är flera veckors jobb som återstår var den allmänna uppfattningen bland all personal på plats i Monitor ERP Arena.

Men Mikko Manner tycker att man nu kan samlas runt detta och hjälpas åt.

– Det här visar vilka som kliver fram och visar karaktär, säger Manner.

Och det gör alla?

– Verkligen. Alla hjälper till och hugger i.

Träningen blev såklart inställd då isen i huvudarenan var förstörd och strömmen var borta i B-hallen.

– Men får vi bara igång elen i andra hallen så kan vi träna snart igen, säger Manner.

Träningsmatchen mot AIK på torsdagskvällen i Hofors kl 18 kommer dock att spelas som planerat.

– Ja, då hoppas jag spelarna flyger fram efter en ledig dag från isen. Men dom kommer att träna fys någonstans under dagen där vi hittar en yta, säger Mikko Manner.