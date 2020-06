Larmet om olyckan kom in vid 12.50 och enligt de uppgifter som kommit in till SOS handlar det om en singelolycka där en bil har kört in i ett staket.

En person uppges vara drabbad.

Enligt Trafikverket har olyckan endast en liten påverkan på trafiken på väg 507 från cirkulationsplats Hedesunda till Brunnsheden i båda riktningarna.

Den preliminära prognosen är att trafiken kan flyta som vanligt igen vid 13.45.

Texten kan komma att uppdateras.