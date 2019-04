Tung andraplats på V75 för Emilia Leo efter superinsats av Sign Me Up Too: "Jag blir förbannad"

Nej, det blev skralt med dalaframgångar i V75 på Romme, på påskdagen.

Men körsvenstalangen Emilia Leo, från Borlänge och lärling hos sambon Oskar Kylin Blom i Gävle, var nära att vinna med sexårige valacken Sign Me Up Too i den sista V75-avdelningen.

Ekipaget gjorde ett strålande lopp som kämpade till andraplatsen efter att ha travat utvändigt om ledande Rommehästen Ural hela vägen. In på upploppet flög Bucks To Burn med Örjan Kihlström förbi sedan ha suttit kvar i andra par utvändigt.

– Insatsen är femstjärnig. Det går inte att begära mer än så där. Örjans häst fick loppet, så var det bara. Min häst försökte svara men det gick inte den sista biten, säger Emilia Leo efteråt.

Efter målgång var hon inte nöjd över att ha fått ligga i ledning någon gång under loppet.

– Jag blir förbannad att de andra inte lär sig hur bra min häst är och att de inte vill ha hans rygg. Han får gå den tuffa vägen för många gånger. Jag vet inte om det är för att det är jag som sitter i vagnen.

Hon fortsätter:

– Sedan är jag jättenöjd med Sign Me Up Too. Jag är glad och stolt över att han är i så fint skick och bra i ordning. Han kommer vara bättre nästa gång, lovar Emilia Leo.

Hon anade redan innan loppet att hon skulle hamna i dödens men konstaterar samtidigt att en andraplats på V75 är bra. Men, visst är det extra bittert då man länge laddat extra för just det här loppet.

– Det var sista chansen i bronsdivisionen. Nu går han upp i silver. Han kommer att hävda sig bra där också. Men, vi hade siktat på det här. Jag blir förvånad om han inte når gulddivisionen.

Hur ser framtiden ut nu för Sign Me Up Too?

– Vet inte riktigt. Vi får tänka om. Vi kommer ju inte till någon final med en andraplats. Men det gör väl ingenting. Det finns fina lopp till sådana här hästar.

Samtidigt betonar hon:

– Det var många som trodde att han skulle ta förra loppet dåligt då han också låg utvändigt men vann. Än så länge tål han mycket. För så här kan man inte köra varje gång. Jag hoppas att han tar det här bra också, säger Leo.

Härnäst väntar Solvalla i V86-omgången med Hans-Owe Strömbergs häst Charrua Forlan på onsdag för Emilia Leo, som ändå trivdes av tävlingarna på Romme.

– Jag växte upp här. Det var min hemmabana från början. Det känns som att komma hem varje gång jag tävlar här, säger Emilia Leo.

Totalt kom 4250 åskådare och såg travtävlingarna.

V75-resultat Romme, söndag den 21 april 2019

V75-1, 1 640 m auto: 1) Bizzi Blizz Claes Sjöström, 1.12,1 (99), 2) Copaca Banana 12,6 (191), 3) Pastorn 12,6 (182), 4) Ronzon Face 12,6 (182), 5) Twinkle Kronos 12,7 (86), 6) U.Bergs Svante 12,8 (225), 7) Emile Zola Sisu 12,9 (20).

Opl: Chapuy (356), Pecorino (1000), Special Major (835), Deep Pockets (56), Ricke (259). Tvilling: 9/12 38,02. Odds: 9,99. Plats: 2,51–4,26–3,04.

V75-2, 2 140 m: 1) Chapter N.Deo, Örjan Kihlström, 1.13,8 (40), 2) Ginny Weasley 13,1 (148), 3) Hope and Dreams 13,3 (149), 4) Famiglia Am 14,7 (157), 5) Southwind Feji 13,4 (32), 6) Millie Millionaire 13,5 (56), 7) Patricia Zaz 14,2 (87).

Opl: Dimanche Mearas (325), Sigel Doc (1139), Zarah Zolide (1935), Twigs Florikash (476), Tina Gel (389), S.G.'s Atalanta (430), Lovely Star (765). Tvilling: 11/14 27,16. Odds: 4,01. Plats: 2,11–5,16–4,43. Struken nr 1.

V75-3, 2 140 m auto: 1) Makethemark, Ulf Ohlsson, 1.11,4 (55), 2) Sorbet 11,4 (16), 3) Milligan's School 11,6 (104), 4) Zack's Zoomer 11,7 (150), 5) Unique Juni 11,8 (458), 6) Baron Gift 11,8 (382), 7) Digital Ink 11,8 (650).

Opl: Speedy Foxy Vicane (76), Rocky Winner (1144), Queer Fish (476), West Wing (1208). Tvilling: 1/6 4,00. Odds: 5,59. Plats: 1,57–1,13–1,71. Struken nr 8.

V75-4, 2 140 m: 1) Månprinsen A.M., Gunnar Melander, 1.20,9 (12), 2) Rus Can 22,9 (351), 3) Pydin 21,5 (441), 4) Torpa Olea 23,0 (614), 5) Björs Frej 22,5 (1450), 6) Sjö Vinn 22,5 (1229), 7) Art Kjarvald 22,2 (276).

Opl: Bellfaks (56), Myr Faksen (580), Norheim Svenn (828), Bilbo B.S. (188). Tvilling: 1/8 16,70. Odds: 1,25. Plats: 1,06–2,30–2,19.

V75-5, 2 140 m auto: 1) Head For Home, Rikard N Skoglund, 1.14,0 (586), 2) Charlock Wiking 14,1 (50), 3) Moses 14,2 (83), 4) Winner Bac 14,3 (325), 5) Run a Mile 14,3 (90), 6) Global Viscount 14,3 (197), 7) Palais Bourbon 14,4 (568).

Opl: K.S.Cascade (766), Worn Out (445), Quito Lane (29), Master Blaster (51), Isco Boko (145). Tvilling: 6/7 165,44. Odds: 58,69. Plats: 7,43–2,28–2,71.

V75-6, 2 140 m: 1) Global Trust, Jorma Kontio, 1.13,3 (34), 2) Tobacco 13,4 (303), 3) Flash Håleryd 13,6 (215), 4) Super Zantos 13,6 (405), 5) O.P.Q.C. 13,7 (340), 6) Great King Wine 13,7 (179), 7) Rolex Bigi 13,7 (431).

Opl: Perfect Dynamite (57), Knifetown Winner (46), Mr Golden Quick (41), Rafiki Fri (244). Tvilling: 1/8 43,08. Odds: 3,47. Plats: 2,14–3,90–4,55. Struken nr 12.

V75-7, 2 640 m auto: 1) Bucks to Burn, Örjan Kihlström, 1.12,7 (45), 2) Sign Me Up Too 12,8 (37), 3) Heading Reference 13,2 (605), 4) Earn n'Burn 13,3 (206), 5) Kövras So Far 13,3 (172), 6) Ural 13,3 (98), 7) Global Undecided 13,6 (132).

Opl: Love de Villeneuve (424), Je t'Aime Explosiv (66), Victory Topline (117), Budets Lasse (246), Electrical Storm (106). Tvilling: 3/5 7,92. Odds: 4,57. Plats: 1,65–1,88–6,19.

Rätt V75-rad: 9–11–1–8–7–8–3 (lopp 5–11)

7 rätt: 241 618 kronor

6 rätt: 476 kronor

5 rätt: 41 kronor

Omsättning V75: 89 704 330 kronor.

System: 1 332 420 stycken.

V5–raden: 1–8–7–8–3 (lopp 7–11)

5 rätt: 15 482 kr.

V4–raden: 4–3–3–5 (lopp 1–4)

4 rätt: 3 652 kr.

V3–raden: 8–3–2 (lopp 10–12)

3 rätt: 9 269 kr.