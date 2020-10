Tre assist i GIF-segern – varav ett till drömmålet: ”Brukar skälla på honom när han gör så”

Gefles högerspringare Nisse Nilsson låg bakom tre av Gefles mål i 5–1-segern mot Team TG under söndagen.

Först hittade han pannan på Erik Granat som nickade in 2–0. Vid nästa läge siktade han in sig på Isac Lidberg som vände bort sin försvarare och satte 4–0 och som pricken över i:et är det Nisse som langar in ett hårt inlägg från höger som samme Lidberg axlade (!) in.

För övrigt ett mål som byggs upp hela vägen från vänsterkanten långt nere på egen planhalva där Tshutshu tar han om en frispark. Åtta passningar senare har Isac satt dit axeln och årets mål (?) i ettan.

– Haha, jag brukar skälla på Isac på träningarna för att han försöker sätta dem med bröstet eller axeln. Misslyckas man ser det ju inte klokt ut. Men här får jag ge honom att det blev riktigt snyggt, säger Nisse Nilsson efter måndagens träning.

Enligt statistikdatabasen Gefle 4-4-2 som drivs av Jimmy Morén är det första gången sedan 1988 en Geflespelare lyckades med bedriften tre assist i samma seriematch. Då var det eleganten Micke Lindgren som låg bakom det.

Nu 32 år senare är det alltså Nisse Nilsson. Till råga på allt i sin 50:e match i GIF-tröjan.

– Oj, det hade jag ingen aning om. Kul att jubilera!

Med tre riktigt fina assist också.

– Jo, jag kommer runt bra på högerkanten. Och vi hade väldigt bra bemanning i boxen. Vid varje inläggssituation var Hjelte, Isac, Granat eller Iu på plats där inne.

– Vi hade bra fart i vårt passningsspel också vilket gjorde att TG hade svårt att hålla koll på oss. Så ytan på högerkanten blev väldigt stor, det var bara för mig att springa där varje gång. Det var en rolig match att spela, säger Nisse.

Efter en trög start på säsongen vad gäller målskyttet har GIF kommit igång rejält under hösten. Först 6–2 mot Sollentuna och så 4–1 mot Haninge och nu 5–1 mot TG. Tråkiga Gefle har blivit roliga Gefle.

– Vi har fått väldigt många kommentarer och lovord runt hela matchen. Men det är många timmars träning som har lett fram till att vi kan börja spela så här nu. I de två senaste matcherna har vi fått till det otroligt bra.

– Min personliga favorit är 2–0-målet med många passningar och en kombination där Iu hittar in bakom, Hjeltes nednick till Isac som hittar ut till mig som har hela högerkanten för mig själv. Sen att Granat nickar in den är ju otroligt i sig, säger Nisse med glimten i ögat.

För egen del då, kul att vara med och bidra efter en säsong som gått lite upp och ned?

– Verkligen. Jag har börjat spela upp mig lite grann. Det var en period för nån månad sen där jag började de flesta matcherna på bänken. Sen kom nån skada på Tshutshu och nån avstängning på Kalabane som gjorde att jag fick spela.

– Tycker jag gjorde bra prestationer i de matcherna vilket lett till att jag startat två matcher i rad och förhoppningsvis kan jag bygga vidare på den prestation jag stod för i helgen, säger Nisse Nilsson.