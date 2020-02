Tre poäng till Valbo efter avgörande i slutperioden mot Fagersta

Valbo vann hemma mot Fagersta i HockeyTvåan västra A herr med 4–2 (1–0, 1–2, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Valbo avgjorde.

Valbos lagledare Jörgen Mattsson kommenterade matchen:

– I dag var det avslaget, kändes som att vi var nöjda med att ha klarat playoff i senaste matchen. I första spelar vi helt ok fast vi fuskar lite i vissa situationer. I andra och i början på tredje börjar vi fuska mer och släpper därmed in Fagersta i matchen. Efter tio minuter i sista får vi ett powerplay och lyckas där göra 3–2. Med två minuter kvar tar de ut målvakten och Oliver Lööf kan avgöra med sitt första mål i sin A-lagsdebut. På fredag kommer det att avgöras i Orsa vilka som bli två och därmed en tredje och avgörande hemma i play off. Ska vi lyckas behålla andraplatsen platsen måste vi upp flera snäpp.

I och med detta har Valbo hela fem raka segrar.

Målskyttarna bakom segern var Linus Brodd, Anton Jidåker, Oliver Lööf och Jonas Vasiljeff. Samuel Blücher och Victor Hedfors gjorde målen för Fagersta.

Valbo tar sig an Orsa i sista matchen borta fredag 21 februari 19.00.