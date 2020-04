Trista listan: Ungdomscuper försvinner – här är inställda arrangemang och tävlingar med lokala inslag

En rad matcher, tävlingar och arrangemang där lag och idrottare från distriktet skulle ha tävlat har ställts in eller flyttats.

Senast är att Hilles ungdomsturneringar inte kan spelas under våren och att Årsunda IF:s Hundraårsrundan i orientering tvingats ställa in.

Sporten listar här allt inställt, och markerar nya med en ►.