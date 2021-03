Trots skadebekymren – nu börjar det roliga för Brynäs: ”Är man i final går man för guld”

På måndag kväll kliver Brynäs in i kvartsfinalspelet mot SDE. Förutom skador på de viktiga centrarna Katerina Mrazova och Jaycee Gebhard har även Hanna Thuvik insjuknat under helgen. Förkylningssymptom och då är man av förklarliga skäl portad under några dagar.

– Vi tar det säkra före det osäkra med Thuvik. Synd det, för hon gjorde en jättebra match mot Leksand sist. Annars har vi de vi har, säger tränaren Henrik Glaas.

Även om Brynäs vunnit alla fyra mötena med SDE under säsongen väntar en tuff match nere i Stockholm.

– Det är första matchen som är en nöt att knäcka. Det har varit ganska jämna matcher de senaste gångerna vi möts, även om vi till slut vunnit med två-tre mål.

Så här har det gått i de fyra mötena under säsongen där Brynäs siffror är först: 2–1 (b), 5–0 (h), 8–2 (b), 6–0 (h). Idel segrar för Brynäs alltså.

– Det brukar bli fysiska matcher, sen har de Lindsey Post där bak. Även om hon inte kommit upp i den nivå hon höll förra året, men hon är bra när hon är bra. Hon höll ju nollan i sista omgången mot AIK också.

Med alla ändringar i spelschemat har Brynäs inte spelat så många matcher de senaste veckorna. Bara tre stycken på hela februari.

– Ska bli skönt att komma igång lite mer kontinuerligt nu. Det ska bli roligt.

Med tunga avbräck på centerpositionen får Henrik Glaas förlita sig mycket på poängdrottningen Lara Stalder.

Hennes betydelse för er?

– Jättestor. Hon vann både skytteligan och poängligan. Hon är väl en av de viktigaste pusselbitarna vi har. Hon har sett riktigt bra ut på träningarna och de senaste matcherna. Hon är vår nummer ett, det är inget att sticka under stolen med.

En annan som kommit in och blivit nummer ett längst bak är nyförvärvet från Leksand, Eveliina Suonpää.

– Vi har ändrat om strukturen helt när vi tagit in en målvakt utifrån. Hon är vår förstamålvakt när vi går in i slutspelet. Men jag tycker övriga målvakter också har steppat upp. Sen är det tufft för dem när vi tar in en målvakt utifrån. Då får en stå åt sidan och i morgon blir det Agnes (Åker) som får vila när Suonpää står.

– Men det har blivit en positiv injektion i laget när vi ändrat om strukturen lite. Nu är alla platser fyllda så nu kan vi inte göra något mer.

Målet för slutspelet då? Ja, här sticker Henrik Glaas inte under stolen med något "vi tar det match för match".

– Vi har en treårsplan som säger att vårt mål i år är final. Men är man i final, då går man för guld.