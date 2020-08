Trygghetskameror kan snart finnas på Drottninggatan: "I den krognära miljön"

Efter bilbränderna i Sätra i början av året skickades en ansökan in till Datainspektionen om trygghetskameror i Sätra, Andersberg och på Brynäs. Nu utökar den politiska majoriteten den ansökan när man vill ha kameror på plats även i den krognära miljön.

– Det skulle kunna handla om 3-5 platser i stan, framför allt på Drottninggatan, säger kommunalrådet Jörgen Edsvik (S).

Sedan tidigare finns trygghetskameror på 19 platser i Gävle, kopplade till framför allt skolor och kommunala lokaler. De kameror som ansöktes i januari var en respons på bilbränderna medan de som nu ansöks om har en annan inriktning.

– Det är mer inriktat mot narkotikan i vår stad. Vi vet från forskning att vissa typer av brott inte går att förebygga med kameror. Två personer som pucklar på varandra utanför krogen förebyggs inte med kameror, men det kan däremot hjälpa till i utredningen. Narkotikabrott och vandalisering kan man dock förebygga med kameror.

Tidningen har tidigare rapporterat om att väntetiden hos Datainspektionen kan vara upp emot 12 månader. Ansökan om de nya kamerorna läggs in i samma ansökan som skickades in under våren vilket kan betyda att beslutet om alla kameror kan komma samtidigt från Datainspektionen.

– Regeringen har nyligen tillskjutit resurser för att kapa väntetiderna hos Datainspektionen, vilket är positivt. En viktig aspekt i det här är också att polisen har möjlighet att själva sätta upp kameror eftersom de omfattas av en annan lagstiftning. Vi vill göra det här för att det är en viktig insats som kompletterar polisens helt avgörande arbete mot de kriminella nätverken, säger Jörgen Edsvik.

Majoriteten kommer ta med förslaget till kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott och sedan till beslut i kommunstyrelsen.