Tufft hålla rent i coronadrabbad sjukvård – nu tar städproffsen över: "Vi måste avlasta vårdpersonalen"

Just nu vårdas närmare 50 patienter på sjukhusen i Gävleborg för covid-19. Ytterligare ungefär lika många vårdas för misstänkt men ej bekräftad coronasmitta.

För att hålla vårdlokalerna rena och undvika smittspridning krävs omfattande städinsatser. Städningen har nu både utökats och anpassats efter det förändrade vårdtrycket.

– Vi har flyttat städresurser från de delar av vården där man dragit ned på verksamheten till de delar där man vårdar covid-19 patienter och där behovet är som störst, säger Madelene Lindh.

Det är företaget Coor som sköter sjukhusstädningen för Region Gävleborgs räkning och de har under coronapandemin utökat antalet lokalvårdare från 160 till 175. Städning sker numera inte bara på dagar och kvällar utan även på nätterna.

– På vissa av vårdavdelningarna är det ett patientflöde även på nätterna. En patient behöver byta avdelning eller gå till ett annat ställe. Då ska vi vara där och göra rent innan nästa patient kommer. Alla patienter som kommer till oss ska komma till ett rent utrymme, säger Madelene Lindh.

Städningen har också utökats till nya områden, bland annat till ambulanserna.

– Tidigare har ambulanspersonalen städat ambulanserna. Och de är imponerande bra på det. Men nu har de också ett annorlunda tryck i sin verksamhet och även en personalfrånvaro. Vi kan avlasta dem.

Mer och mer av städningen i sjukvården i Gävleborg tas i dag över av professionella lokalv¨årdare.

– Ja, det blir mindre och mindre att vårdpersonalen städar. Det gäller speciellt i situationer då en ny patient ska tas in. Då ska städ göra den städningen, säger Madelene Lindh.

Blir städningen bättre om den utförs av lokalv¨årdare?

– Det ska vara rätt person på rätt plats med rätt kompetens. Vården är bra på att göra ren sina instrument och sina hjälpmedel, men lokalvården är bra på en annan sorts rengöring, den som ska utföras innan en ny patient läggs in.

Smittskyddsläkare Signar Mäkitalo har tidigare varit starkt kritisk till hur sjukhusstädningen gått till i Gävleborg. Men det har under senare år blivit en stor förbättring, anser han.

– I dag har vi nog de hårdaste kraven på lokalvård i Sverige, säger han.

Vad anser du om att mer av städningen läggs över på lokalvårdare?

– Det är bra. Jag har jobbat för det under många många år. Lokalvårdarna är mycket bättre på den här typen av städning än sjukv¨¨årdspersonalen – surprise suprise! De är utbildade i städning och hur den utförs så att smittspridning undviks. En sjuksköterska som är utbildad för att ta hand om svårt sjuka människor vill hellre göra det än att städa ett rum. Det är inte så konstigt. Ärligt talat, städningen är inget som varit prioriterad av vårdpersonalen. Titta in i mikrovågsugnarna i personalrummen så får du se hur de ser ut. Man vill inte stoppa in maten där!