Gefle IF vann mot IF Karlstad borta under lördagen. Erik Granat klackade in det första målet för Gävle på hörna. Därefter kunde Jacob Hjelte säkra 2-0 efter en solouppvisning. Karlstads Stefan Zarkovic satte en riktig långpärla men längre än så räckte det inte för hemmalaget och fick se sig besegrade med 2-1.