Två tunga pjäser förlänger med Strömsbro – vräkte in 112 poäng förra säsongen

Strömsbro laddar som bäst för sin andra säsong i hockeyettan och då passar klubben på att leverera positiva nyheter på forwardssidan.

Joakim Axman vräkte in 26 mål förra säsongen och har även erfarenhet från allsvenskt spel med Tingsryd, har förlängt kontraktet med Strömsbro. Lägg till att lagkapten och den bärande centern Viktor Ehn gjort likadant och ni förstår att tongångarna är positiva på Testebo.

Axman hamnade etta i interna poängligan med 56 poäng (26+30) och Ehn skuggade bakom med...56 poäng (15+41).

Här är alla Strömsbros nyförvärv: Erik Broman (Lindlövens IF), Alex Lind (Mora), Marcus Lindblom (Nyköpings SK), Victor Barrögård (Brynäs IF J20), Martin Naenfeldt (Ringerike), Lucas Gustavsson (Nyköpings SK) och Axel Westlund (Brynäs IF J20).