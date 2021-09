Två vinnare i Lidingöloppet – så gick det för de lokala löparna

Visst, Alva Malmsten Nilsson tävlar för Upsala IF numera men är ju fostrad som löpare i Gävle. Hon vann F19-klassen, som sprang en mil, hela minuten före tvåan Josefine Johnsson, Eskilstuna.

Seger blev det också för Gullan Björnström, Hemlingby LK, som på milloppet i D70 var 15 sekunder före tvåan Britt Hellmark, Lidköping. Här tog Gullans klubbkompis Gunilla Juthback en tredjeplats.

Anders Dahl, Högbo AIK, brukar alltid vara med i toppen i M50, som springer 15 kilometer. Så även i år. Det räckte dock inte ända fram, utan det blev en tredjeplats för Dahl, drygt två minuter efter segrande Göran Jonsson, Umeå. Bäst av de lokala löparna i huvudloppet över tre mil blev Alexander Lindskog, Hemlingby LK, som var 29:e man.

Här är resultaten för de lokala löparna (med reservation för att namn kan fattas):

Lidingöloppet, män 30 km: 1) Samuel Russom, Hässelby, 1.36.56, 29) Alexander Lindskog, Hemlingby LK, 1.52.02, 44) Felix Silver, Gävle OK, 1.55.28, 251) Karl Ingard, IK Rex, 2.13.19, 362) Johan Pettersson-Evers, Söderfors, 2.17,28, 426) Daniel Hedqvist, Gävle RLK, 2.20.38,

514) Otto Montell, Sandvikens Trail Running, 2.24.05, 571) David Grannas, Sandviken, 2.26,21, 585) Johan Skäringer, Hemlingby LK, 2.26.36, 637) Patrik Käll, IK Rex, 2.28,.25, 675) Markus Berglund, Gävle, 2.29.14, 725) Michael Skoog, Sandviken, 2.30.49, 749) Torbjörn Sjöström, Torsåker, 802) Janne Viktorsson, Sandviken, 2.32.47, 922) Göran Lindqvist, Hemlingby LK, 2.36.21, 998) Per Mattsson, Sandviken TR, 2.38.10, 999) Gustav Gewers, do, 2.38.10,

1009) Anders Vandin, Gävle, 2.38.16, 1061) Jonas Forslund, Trödje IK, 2.39.22, 1070) Marcus Nises, Hille IF, 2.39.38, 1162) Jörgen Ågren, Sandviken, 2.41.44, 1172) Lars Åslund, Gävle, 2.41.58, 1367) Adam Hultman, Gävle, 2.45.55,

1615) Magnus Hagelin, Ockelbo SK, 2.51.22, 1655) Mikael Rönnlund, do, 2.52.09, 1661) Staffan Löfström, Månkarbo IF, 2.52.12, 1744) Fredrik Vesterberg, Gävle, 2.53.44, 1796) Joakim Dahlström, Gävle, 2.54.59, 1798) Lukas Larnesjö, do, 2.55.01, 1826) Fredrik Jäder, do, 2.55.35, 1978) Mats Larsson, Hedesunda, 2.58.27,

2064) Björn Wallander, Gävle, 2.59.58, 2095) Thomas Shaw, do, 3.00.46, 2134) Marcus Blom, do, 3.01.59, 2149) Andreas Zetterström, do, 3.02.27, 21739 Sune Nises, Hille IF, 3.03.04, 2175) Jonas Boustedt, Friskis & Svettis Gävle, 3.03.06, 2214) Jonas Öhrn, Gävle, 3.04.04, 2225) Christoffer Lindberget, do, 3.04.26, 2374) Marvin Morrings, Gästrike återvinnare, 3.08.21,

2526) Andreas Melin, Tierp, 3.12.29, 2621) August Gavlén, Hedesunda, 3.15.48, 2633) Anders Hermansson, Gävle, 3.16.05, 2752) Jakob Berglund, do, 3.19.57, 2787) Niklas Karlsson, Örbyhus, 3.20.55, 2941) Sigge Sanner, Gävle, 3.26.23, 2996) Mattias Burman, do, 3.28.28,

3097) Alexander Persson, Furuvik, 3.32.30, 3125) David Wickström, Sandviken, 3.33.38, 3146) Andreas Landén, Gävle, 3.34.41, 3167) Tony Bergström, Hedesunda, 3.35.32, 3168) Niclas Axelsson, do, 3.35.34, 3252) Kenth Hillborg, Hille IF, 3.40.09, 3357) Per Nyman, Älvkarleby, 3.45.24, 3375) Peter Lindberg, Gävle, 3.46.20, 3453) William Elofsson, do, 3.52.05,

3503) Johan Cederstrand, Ockelbo, 3.54.59, 3536) Jan Zetterqvist, Tierp, 3.58.59, 3661) David Åkerlund, Gävle, 4.16.48, 3842) Anders Björklin, Valbo, 5.44.45.

Kvinnor, 30 km: 1) Sylvia Medugu, Kenya, 1.55.03, 177) Sophie Åhgren, Hedesunda, 2.44.55, 199) Malin Cederstrand, Ockelbo, 2.46.51, 218) Elvira Silver, Gävle, 2.48.15, 385) Madelen Sköld, do, 2.59.40,

550) Johanna Vandin, Gävle, 3.09.58, 579) Madelene Anttila, Järbo IF, 3.11.26, 780) Emilie Blomqvist, Hedesunda, 3.22.10, 839) Titti Gunnarsson Fältström, Ockelbo SK, 3.25.59, 854) Tyra Forsberg, Gävle, 3.26.45, 855) Carin Forsberg, Valbo AIF, 3.26.45, 869) Sofie Ljung, Mehedeby, 3.27.51, 895) Johanna Lindberg, Gävle Alpina, 3.29.18,

1048) Stina Eliasson, Gävle, 3.41.37, 1072) Teres Åkerman, do, 3.43.41, 1123) Lejla Numanovic, do, 3.48.05, 1212) Madeleine Lind, do, 3.57.15, 1247) Michaela Gavlén, Hedesunda, 4.03.41, 1322) Hanna Jonsson, Gävle, 4.14.48, 1327) Kerstin Persson, do, 4.16.04, 1396) Victoria Olofsson, do, 4.32.04, 1397) Astrid Venell, do, 4.32.05, 1454) Lisa Söderström, do, 5.00.59, 1472) Hanna Hansell, do, 5.33.44.

Män, 15 km: 1) Oliver Löfqvist, Spårvägen, 47.27, 37) Simon Melinder, Runacademy Gävle, 1.03.37, 161) Henrik Wennberg, Storvik, 1.14.25, 327) Mikael Söderberg, Gävle, 1.25.02, 350) Ulf Andersson, Tierp, 1.26.11, 351) Peter Wahlborg, Månkarbo, 1.26.13, 544) Mats Wahlström, Naif-79, 1.42.21.

Kvinnor, 15 km: 1) Anastasia Denisova, Sävedalen, 54.03, 296) Karin Mossberg, Valbo, 1.30.52, 509) Ann Strandberg, Gävle, 1.40.57, 583) Maria Benterud, do, 1.45.52, 721) Eva Schön, do, 1.58.08, 743) Ulrika Nilsson, do, 2.00.25, 799) Cristina Svärd, Ockelbo, 2.14.12.

M50, 15 km: 1) Göran Jonsson, Umeå, 54.44, 2) Terje Olsen, Norge, 56.44, 3) Anders Dahl, Högbo AIK, 56.59, 14) David Wijk, Högbo GIF, 1.02.42.

F19, 10 km: 1) Alva Malmsten Nilsson, Upsala IF, 37.43, 2) Josefine Johnsson, Eskilstuna, 38.43.

F17, 10 km: 1) Meija Peterson, Göta, 37.43, 10) Anna Backlund, Högbo GIF, 45.57.

P17, 10 km: 1) Karl Ottfalk, Lidingö, 33.41, 12) Alfred Jeppsson, OK Hammaren, 38.30.

M60, 10 km: 1) Håkan Eriksson, Malung, 39.22, 76) Ulf Ögren, Gävle, 1.20.06, 79) Kjell Johansson, Korsnäskorpen, 1.34.45.

M70, 10 km: 1) Sune Träskelin, Finland, 44.55, 37) Evald Boström, Ockelbo SK, 1.20.58, 39) Per Wennberg, Hemlingby LK, 1.21.09.

K60, 10 km: 1) Monica Kingstedt, Huddinge, 45.54, 5) Ann Britt Nilseng, Hemlingby LK, 52.43, 9) Cecilia Ingard, IK Rex, 55.50.

K70, 10 km: 1) Gullan Björnström, Hemlingby LK, 57.44, 2) Britt Hellmark, Lidköping, 57.59, 3) Gunilla Juthback, Hemlingby LK, 1.02.25.