Uje Brandelius intervjuas av känd poddare och Bo Kaspers är tillbaka – det händer på nöjesfronten i Gästrikland vecka 11

MÅNDAG 9 MARS

Goldmund String Quartet, Gävle konserthus, 19.00.

TISDAG 10 MARS

Författarbesök: Anna-Karin Palm, Älvkarleby folkbibliotek, 18.00.

Konsert: Peter Hallström, Erikshjälpen, Gävle, 18.30.

Föreläsning: Det kulturella djuret med Patrik Lindenfors, Gävle stadsbibliotek, 19.00.

Populism 2.0 - om internet, påverkan och politik, Folkbiblioteket, Kulturcentrum, Sandviken, 19.00.

ONSDAG 11 MARS

Musiksoppa: Divine Opera, Söders källa, Gävle, 12.00.

Gasta: Isak Jansson och Ola Aurell, Hits For You, Gävle, 18.00.

Musiksoppa: Divine Opera, Restaurang Bolaget, Kulturcentrum, Sandviken, med Caroline och Gabriella samt Bo Wannefors på piano, 18.00.

Quiz, Trivs, Gävle, 19.00.

Världens Historia - den osminkade sanningen” med komikerduon Özz Nûjen och Måns Möller, Gävle Konserthus, 19.30.

TORSDAG 12 MARS

Beethoven 250 år med pianisten Ludvig Nilsson, Hemlingby kyrka, Gävle, 15.00.

Livekarusellen - Pool 2, livemusik med Frida Kaia, Där skåpet ska stå, Emma & Are, Alva Dalethsson, Brøder och Jesper Wikström, Musikhuset, Gävle, 18.00.

Möt mig – Vi behöver prata, konsertprogram med fyra elever från konsertprogrammet vid Nordiska visskolan i Kungälv, Little Art Cakery, Gävle, 18.00.

John Lundvik, Gävle konserthus, 19.00.

Blå scenen musik: Kemitompa, Gävle stadsbibliotek, 19.00.

Fauna - cirkusteknik i världsklass, Gävle teater, 19.00.

FREDAG 13 MARS

Men gud! Med Magnus Betnér som den allsmäktige i denna svenska adaption av Broadwayföreställningen “An Act Of God”, 19.00.

Värvet runt med Kristoffer Triumf och gäst Uje Brandelius, Gävle teater, 19.00.

Trubadur, Baren, Ockelbo, 20.00.

Releasefest: AKB - Marianergraven, Gasklockorna, Gävle, 20.00.

Gadd, hopp och kärlek med Eric Gadd, Kulturcentrum, Sandviken, 20.00.

No Fun At All, Harrys, Gävle, 21.00.

LÖRDAG 14 MARS

Retro/samlarfestival, Gasklockorna, Gävle, 10.00.

Familjelördag: En lat fiskare, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 12.00.

Vernissage: Emma Design, Elite Grand Hotel, 12.00.

Trubadur Erik Linngård, Mulligans, Sandviken, 13.00.

20 år med Coffee Beans: En stund på jorden - återblickar och glädjekickar, Söders källa, Gävle, 15.00 och 18.30.

Musik från film och scen, Polhemsskolans aula, Gävle, 16.00.

Premiär: Stackbo station ger Lilla fransyskan, Spegeln, Gävle, 16.00.

Michelin, Handsworth och Carron spelar trio, Musikverket, Kulturcentrum, Sandviken, 16.00.

Duvemåla hage med Mariakören och Mariakyrkans projektkör, Mariakyrkan, Sätra, Gävle, 17.00.

After basket bar, Baren i Ockelbo, 18.00.

Generations: Gävle Jazz Club i samarbete med Musikhuset ger lokala akterna Det funkar och Tokyoto, Musikhuset, Gävle, 19.00.

Live på bio: Den flygande holländaren, Centralteatern, Gävle, 19.00.

Ta det som en man med Hampus Nessvold, Gävle teater, 19.30.

Smith & Tell, Gävle konserthus, 19.30.

S:t Patrick’s Day, Järnvägskrogen, Gävle, 21.00.

Sandbay City Blues Band, The Church, Sandviken, 22.30.

SÖNDAG 15 MARS

Stackbo station ger Lilla fransyskan, Spegeln, Gävle, 16.00.

Bo Kaspers Orkester - Hjärtat håller takten, Gävle konserthus, 17.00.

Leonard Cohen-gudstjänst med Strömsbro kyrkokör under ledning av Ellen Weiss, Rikard Sjöblom och Petter Diamant, Strömsbro kyrka, Gävle, 18.00.