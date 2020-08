Ulf-Ivar tar över som president

Elva personer samlades på gräsmattan utanför Joe Hill-monumentet vid Folkets hus, stod i ring på behörigt avstånd och bevittnade när avgående presidenten Eva Wrege överlämnade presidentkedjan till Ulf-Ivar Nilsson som tillträdde som president i klubben den 1 juli.

Normalt träffas klubbens medlemmar på tisdagar, äter lunch tillsammans och lyssnar på en föredragshållare.

Hur blir det nu? Ytterst osäkert, kom medlemmarna fram till. Nästa möte blir en stadsvandring med Ulf Ivar som guide. Men sen?

Mötet beslutade att försöka återgå till det normala, att försöka ordna så att medlemmarna kan mötas, äta lunch sittande med två meters avstånd och lyssna till föredragshållare.

Man diskuterade även samarbete med övriga Rotaryklubbar i Gävle.

Framtiden får utvisa vad som händer. Men en positiv sak framfördes under mötet. WHO konstaterade just den dagen att polio nu är utrotat i Afrika, ett projekt som Rotary International har bedrivit under många år tillsammans med familjen Bill och Melinda Gates. Nu finns sjukdom bara kvar i Afghanistan och Pakistan.

Text och bild: Kerstin Monk