Ulla Boström berättar om familjehemligheter och förbjuden syskonkärlek i Gävlemiljöer

Kanske är det svårare att intressera förlag för en författare i den åldern, annars ser Ulla Boström mest fördelar med att ha så lång livserfarenhet som debutant.

Inte minst för att hon med åren blivit mindre brydd om vad andra tycker. Hon har fått fin respons från läsare på sin debut, men om någon har en annan åsikt bryr hon sig inte så mycket om det.

”Gömt under ytan” berättar om hur det unga paret Karin och Stefan skiljs åt trots sin stora passion. Stefan luras efter ett snedsteg, när han studerar i Stockholm, in i ett dött äktenskap, och en besviken Karin söker sig till en annan mans trygga famn. Då bär hon på Stefans barn, men han är redan på väg att bli far i Stockholm och hon beslutar sig för att inte berätta att barnet är hans.

– Det var valet som fick mig att fastna. Valet som Karin gör redan i 20-årsåldern och vilken inverkan det får på hela livet, inte bara för henne utan för flera människor, säger Ulla Boström.

När Karin och Stefan möts i Gävle är det 1960-tal, sedan följer Ulla Boström dem genom tre decennier. När deras barn i varsin familj faller för varandra utan att känna till att de är halvsyskon, får det beslut som Karin tog för så länge sedan väldiga konsekvenser.

Ulla Boström tror att det är vanligare än vad man föreställer sig att barn har andra fäder än vad som står på de officiella dokumenten. Åtminstone då, på 1960-talet, när aborter var mindre vanliga. Hon hade själv flera skolkamrater som fick gifta sig direkt vid 18 års ålder när de var med barn.

Vad tror du det är som lockar i att läsa om familjehemligheter?

– Jag tror att det finns ett intresse för att människor känner igen sig. Det finns hemligheter i många familjer. Vi har alla en fasad och det är spännande att se vad som finns bakom andras.

Någon explicit sexskildring finns också i romanen, och även om det är långt till EL James tror hon att det finns fördomar kring vad en kvinna hennes ålder får skriva om. Inte för att hon bryr sig, åtminstone inte i dag.

– Jag kände att jag måste våga skriva om det, för det är så viktigt för det som sedan händer. Men förr, när mina föräldrar levde, då skulle jag aldrig ha vågat, säger hon med ett skratt.

Det är en roman full av livsvisdom som Ulla Boström har skrivit. Hon har utnyttjat sin ålder på så sätt att hon kan skriva lika trovärdigt om alla decennier som passerar. Hon förmedlar också hur perspektivet i livet förändras med åren, hur sådant som var stort i ungdomen får rimligare proportioner när tiden gått.

Jag har en vagabond i mig och har aldrig ångrat att jag har flyttat mycket och bytt jobb ofta.

Ulla Boström vet också att det finns många olika sorters kärlek. Stefan och Karin har den stora passionen, medan Karin i sin nya man – som tar på sig att uppfostra barnet – hittar en tryggare sorts kärlek som hon saknat i sin uppväxt. Men parallellt finns ungdomspassionen kvar. Ulla Boström tror inte att det är så farligt om man i livet har någon gammal kärlek som inte är helt släckt, trots att man gått in i en relation med någon annan. Passionen kanske inte heller är bäst för kärlekens vardag och hon tror inte att Stefan och Karin hade fått ett lyckligt äktenskap om de fått varandra, även om deras attraktion är stark.

– Den första passionen ligger och glöder, och när Karin lyssnar på Stefans skivor som han spelat in väcker hon den gamla kärleken gång på gång.

Ulla Boström har bott i Gävle hela sitt liv. Hon hoppas att Gävlemiljöerna kan locka läsare som bor här. När romanen presenterades på Stadsbibliotekets scen för lokal litteratur och musik, Blå scenen, kom ett 60-tal människor.

– Varför ska jag hitta på någon konstig stad. Det kanske man gör i en deckare, men Gävle känner jag så bra till och historien pekar inte ut någon utan är en fri fantasi.

Redan 2004-2005 läste hon ett år vid skrivarlinjen på Västerbergs folkhögskola. Kort därefter vann hon en synopsistävling i TV4 och blev intervjuad i morgonsoffan. Sedan dess har hon en stående inbjudan att delta igen när hon debuterar – men de kunde nog inte tänka sig att det skulle dröja 15 år. Hon är sugen på att kontakta tv-programmet och se om löftet fortfarande gäller.

Ulla Boström är uppvuxen på Tredje tvärgatan på Brynäs, sedan flyttade familjen till Olsbacka. Hon har flyttat runt i Gävle hela livet och haft en rad jobb, allt från i en guldsmedsbutik till sekreterare på Läkerol. Ett tag drev hon också sitt eget spa. Erfarenheter från olika miljöer som inte är så tokiga att ha för en författare.

– Jag har en vagabond i mig och har aldrig ångrat att jag har flyttat mycket och bytt jobb ofta. I dag, när jag ser tillbaka, kan jag fundera över mitt beteende och undra varför jag har gjort som jag gjort.

Vem vet, kanske kan nästa roman försöka svara på den frågan …