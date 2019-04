Ung Gävlebo körde bil utan körkort – döms för flera trafikbrott

Detta hände i februari förra året.

Den unge mannen stoppades även en tredje gång i november förra året. Även då körde han bil utan körkort. Han var dessutom under påverkan av alkohol, och blåste 0,31 milligram alkohol per liter utandningsluft. Gränsen för rattfylleri går vid 0,10 milligram per liter.

Nu döms han till rattfylleri, två fall av brott mot vägregistreringslagen, två fall av brott mot fordonsförordningen och tre fall av olovlig körning.

Mannen, som erkänner samtliga gärningar, döms till 120 dagsböter à 50 kronor, totalt 6 000 kronor.