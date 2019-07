UNIK KARTA: Här rånas barnen i Sandviken och Gävle – 40 överfall på drygt ett år

Vid mer än vart tredje utomhusrån i Gävle sedan årsskiftet 2018/2019 har offret varit omyndigt. Tar man bort rånen där skjutvapen varit inblandat, det vill säga vid åtta tillfällen, var snudd på vartannat överfall riktat mot barn – 33 av 74 faller in under kategorin "rån mot privatperson under 18 år, utan skjutvapen, utomhus".

I Sandvikens kommun är siffran prick 50 procent när det handlar om barn som rånas utomhus, sju rån mot barn och sju mot vuxna.

Totalt handlar det om 40 anmälningar med minderåriga offer under perioden januari 2018 till juni 2019 i Gävle och Sandvikens kommun. Anmälningsunderlaget som tidningen har tagit del av visar inte ålder på förövare, men inte sällan rör det sig om barn som rånar barn.

Tidningen berättade i fredags om 14-årige Liam som sparkades till marken och blev – under mer våld och förnedring – av med mobiltelefon och tröja. Under senaste året har vi även skrivit om bland andra en rånad 15-åring på Rådhustorget, en rånad pojke vid Östertunneln, en rånad 13-åring på Drottninggatan och en rånad 15-åring i Boulognerskogen.

– Det här står för någonting, säger Jonas Bentzer.

Han har under många arbetat med sociala frågor i Gävle och är sedan åtta år tillbaka fältassistent på socialtjänsten, det som numera går under namnet Välfärd Gävle. Jonas Bentzer är ofta ute och träffar ungdomar och försöker skapa en relation med dem vars tilltro till vuxenvärlden har fått sig en törn på vägen, de som "har hamnat snett".

– Det är otroligt olyckligt för dem som utsätts, men i ett förövarperspektiv kan man se att de som utsätter andra också är utsatta själva. Är de tvingade till att göra detta eller är det av fri vilja? säger Jonas Bentzer.

Hur mår barnen som rånar andra?

– Många av dem mår inte bra. Barn vill vara med i ett sammanhang, vara någon i relation till andra, och ibland kostar det på. Man blir utsatt för att få ingå i en grupp, och då blir man villig att göra saker som man vet inte är rätt. Ingen mår bra av att utsätta någon annan för våld.

– Jag har träffat ungdomar som säger "jag vill ju inte vara osynlig". Då kan man hamna med andra och väljer att göra mindre bra val, för att man har de förutsättningarna. Jag tror inte att det är någon som utstuderat vill begå onda gärningar.

KARTA: Klicka dig runt för att se när och var barnen rånades, perioden januari 2018 – juni 2019. I Ockelbo och Hofors har det inte kommit in några anmälningar under den aktuella perioden. Markeringarna är exakt efter polisens egna koordinatsystem.

Under de senaste månaderna har Jonas Bentzer, som han ser det, tillsammans med kollegorna på förebyggandeenheten lyckats nå "ett bryt", det vill säga en lugnare period.

– Under de åren jag har jobbat har jag fått många relationer med både unga och vuxna. Att få vara ute och arbeta uppsökande har varit viktigt för att få folk att förstå att socialtjänsten kan vara till stöd. Om barnen är kända av oss har vi pratat med vårdnadshavare och hjälpt dem att få hjälp. Man kan även gå in med lagstiftning genom SOL (placering vid samtycke, reds. anm.) eller LVU (tvingande placering, reds. anm.) för att få ett avbrott och visa att det tas på allvar, säger han.

– När det gäller äldre ungdomar kan det redan ha gått för långt, och då får man säga "när ni är redo finns vi här, vi är ett telefonsamtal bort".

Det är svårare att nå dem som redan hittat ett "sammanhang"?

– Så är det ofta. Vi arbetar noggrant med att inte plocka ut enskilda individer om vi träffar dem i grupp, utan vi pratar med dem när de är ensamma. Möter vi en grupp är det deras regler och normer som gäller, och där kliver vi inte in om vi inte redan har relationer med ungdomarna.

Jonas Bentzer anser att debatten kring ungdomsbrottslighet i dag har blivit väldigt polariserad, att det har skapats ett "vi mot dem".

– Det kanske behövs hårdare tag, som man hör om, men det behövs även pratas om varför förövarna gör detta – vad det står för? Varför sker det? Och varför just där och då? Varför sker det inte lika mycket i Åkersberga och Danderyd? säger han.

– Man vill vara och se ut som andra. Om man inte har pengar till det så fixar man det på andra sätt, för att få ingå i ett sammanhang. Det kan vara att man stjäl en jacka för att ha den på sig, utan att tänka på konsekvenserna, eller så kan det vara ett sätt för att visa att man kan vara med i en gruppering. Det handlar om utanförskap, att de står utanför och ser på vad andra har för något.

Vad behövs göras för att vi inte ska ha lika många rån mot barn om ett år?

– Den som det visste... Jag tänker ofta på skyddsfaktorerna på fritiden, som föreningslivet, att det ska vara tillgängligt för alla barn och ungdomar. Det handlar om att skapa alternativ till det dåliga. I dag finns det finns ungdomar som står vid sidan om då deras föräldrar inte har råd att betala, så kanske ska alla aktiviteter för barn upp till en viss ålder vara gratis? Det skulle sänka trösklar till att vara med i ett, som vi ser det, gott sammanhang.

