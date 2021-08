Unik tidningshistoria i fara efter översvämning: "Dokumentation över Gävles och hela Gästriklands historia"

Även källaren i tidningshuset på Waldenströmsgatan i Gävle har stått under flera decimeter smutsigt vatten. När det mesta av vattenmassorna pumpats bort stod det klart att Gefle Dagblads arkiv har tagit stor skada. En expertgrupp kallades in till ett rådslag när de gäller hur materialet ska kunna räddas. Tidningslägg, alltså samlingspärmar med tidningar från när GD grundades 1895 och fram till nutid, ligger i farozonen. De allra äldsta exemplaren låg aldrig under vatten men allt i källaren hotas av fukt och eventuellt mögelangrepp.

– Egentligen ska man börja ta hand om vattenskadat material inom 48 timmar för mögelriskens skull. Tid är en viktig faktor, säger Anna Larsdotter, föremålsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg.

Alla fysiska nummer av papperstidningen och mikrofilm av tidningen finns dock arkiverade på Kungliga Biblioteket så just tidningarna är inte förlorade för all framtid.

– Men arkivet med verksamhetsberättelser och annat är helt unikt. Framtida forskare kan ta reda på hur det gick till en gång i tiden att göra tidning, säger Anders Wesslén, chef för Arkiv Gävleborg.

Många pappersbilder och negativ har också tagit skada. Förhoppningsvis går de att rädda. Under helgen pågår en räddningsaktion för att försöka torka Gefle Dagblads och Arbetarbladets bilder i en torr lokal och flytta material till en anläggning där Länsmuseet lånar ut ett frysrum.

– Det köper tid eftersom det stoppar processen och mögeltillväxten, säger Anna Larsdotter.

Till skillnad från GD har Arbetarbladet mest pappersfoton och negativ i källaren på tidningshuset. Arbetarbladets tidningslägg och annan dokumentation förvaras hos Arkiv Gävleborg.