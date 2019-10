Uppgifter: Förre Gefle-tränaren aktuell för engelsk klubb

Poya Asbaghi hyllades efter sin succé i Gefle IF 2017. Efter att klubben inlett säsongen i superettan riktigt tungt klev Asbaghi in och såg till att laget slapp kvala, men längre än så fick Gefle inte behålla honom. I november 2017 stod det klart att han lämnade klubben för IFK Göteborg – och nu kan en ny resa vänta för 34-åringen. Enligt Expressen vill Championship-klubben Barnsley ha ett första möte med honom under nästa vecka.

I somras förlängde Asbaghi sitt kontrakt med IFK Göteborg, som just nu ligger på en sjundeplats i tabellen, till 2022 och IFK Göteborgs sportchef Kenneth Andersson kommenterar uppgifterna så här:

– Det är något som i dagsläget är totalt främmande för mig. Vi har skrivit nytt kontrakt med honom, vi är jättenöjda och han är supernöjd. Det känns lugnt och tryggt.