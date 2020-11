Uppgifter: Unge forwarden aktuell för Brynäs

Noel Gunler är bara 19 år, men inne på sin tredje SHL-säsong med Luleå, där han spelat hela ungdomstiden.

Men nu kan den unge forwarden vara på väg bort, till en annan SHL-klubb. Enligt Norrbottens-Kuriren har Gunler själv bett om att få lånas ut, då han önskar mer speltid.

Kuriren uppger att det finns intresse från fyra SHL-klubbar: IK Oskarshamn, Brynäs IF, Skellefteå AIK och Växjö Lakers.

Av dessa klubbar är det Brynäs som ska vara närmast att komma överens med Luleå om att låna in forwarden.

Noel Gunler har under hösten spelat 10 matcher med Luleå, och gjort 3 poäng (2+1) hittills. Han har under den inledande tiden haft i snitt 7.12 minuter per match i istid.