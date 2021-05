Vid 18-tiden på söndagen larmades polisen till Österfärnebo i Sandvikens kommun med anledning av ett inbrott. Under eftermiddagen hade en person boendes på adressen kommit hem till sin villa och upptäckt att någon obehörig tagit sig in i bostaden under helgen.

Polisen har spärrat av brottsplatsen i väntan på en teknisk undersökning. Det är oklart om något har stulits i samband med inbrottet.