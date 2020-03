V64-tips till Gävletravet: Bäcklös Uriel tillbaka i sevärt lopp

Singelstrecken blir två och det första hamnar på Everest Sisu (V64-3) som har fin statistik på Gävletravet och Very Charming (V64-4) som precis som Everest Sisu kommer från seger just i Gävle.

MATS PERSSON

V64-1

Admiral Ås svarade för en fin insats i årsdebuten och lär inte vara sämre med lopp i kroppen. Global Adventure var trea i sin årsdebut och har ett mycket bättre utgångsläge. Golden Dream M.E. svarade för en mäktig avslutning senast och blir intressant igen trots tuffare motstånd. B.W.T.Echo är svårbedömd i sin årsdebuten men har hög grundkapacitet.

Ranking: 5-1-8-6-4-3-2-7

V64-2

Tekno Jerven har kommit tillbaka starkt efter långt tävlingsuppehåll och jagar tredje raka segern. Bäcklös Uriel har inte startat sedan han vann Kriteriet och gör en riktigt intressant årsdebut. Järvsö Elling avslutade fjolåret bra och gör också en spännande årsdebut. Byske Philip var tvåa bakom Bäcklös Uriel i Kriteriet och har radat fina placeringar men bara en seger.

Ranking: 8-6-7-4-2-1-9-3-5

V64-3

Everest Sisu var fin vid seger i sitt senaste besök i Gävle och vet fortfarande inte hur det är att förlora på banan. Matter Of Fact har gjort två starter i Sverige och bör komma mer och mer. Selma Töll hade ett fint fjolår och gör nu årsdebut från ett skapligt utgångsläge. Melizza har inte lyckats riktigt i år men formen verkar vara på gång.

Ranking: 11-9-5-2-1-7-4-8-3-10-6

V64-4

Very Charming har visat knallform i år och jagar tredje årssegern. Forsman har aldrig vunnit men står bra till och är värd att passa. Blue Star Cantab gick godkänt senast från ett svårt utgångsläge och kan slå till om det stämmer på vägen. Meshan har lyckats bäst i monté på slutet men kan vara en luring även i sulkylopp om han skulle sköta sig.

Ranking: 7-2-10-9-11-6-1-3-4-5-8

V64-5

Minnestads El Paso återkommer efter en Frankrikesejour och starter med bra chans trots läget. Ebony Boko är snabb ut och leder länge. Vacqueyras kan också öppna bra men tar knappast en längd på den förre. Picasso har inte vunnit på länge men visat form i sina två starter i år.

Ranking: 7-3-6-5-4-8-9-1-2

V64-6

Tangen Haap var jättefin vid segern senast och startar med bra chans igen. Steinfaks har många att runda men är inte borta om det stämmer på vägen. Pydin har årsdebuten avklarad och har säkert gått framåt en hel del. Torpa Olea kan öppna bra och leda länge.

Ranking: 9-15-12-3-2-1-7-8-11-6-10-14-4-5-13

Systemförslag

V64-1: 1,5,8 6,4

V64-2: 4,6,7,8 2,1

V64-3: 11 Everest Sisu 9,5

V64-4: 7 Very Charming 2,10

V64-5: 3,6,7 5,4

V64-6: 2,3,9,12,15 1,7

Systemet kostar: 3 x 4 x 1 x 1 x 3 x 5 = 180 rader/kronor

Dagens Dubbel

DD-1: 3,7

DD-2: 9,12,15

Kombinationer: 6

Övriga lopp

Lopp 1: 5 Twigs Honor - 4 Illfindmywayhome – 1 Eric Halbak. Outs: 0 Asterix S.H.

Lopp 2: 1 Follow My Lead – 2 Houdini J.C. – 4 Hombre D. Outs: 7 Upgrade Pellini.

Lopp 3: 9 And Stitch – 6 She Follow Me – 5 Ella Victorystone. Outs: 7 Island Falls.

Lopp 10: 7 Marengo – 2 Västerbo Replique – 10 Brad De Lina. Outs: 5 Mercedes.