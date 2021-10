Vad tycker Sandvikens politiker – bevara eller riva?

Vi upplevde att agendan var tydlig, nämligen att "förtäta" bostadstillgången i centrala Sandviken, genom att riva kulturellt betydelsefulla byggnader som gav en variationsrik stadskärna och ersätta dessa med 3-4 våningshus med lägenheter. Från början hade vi främst fokus på kvarteret Tapetseraren som är beläget i området Björkgatan-Köpmangatan. Detta kvarter inrymmer bland annat det så kallade "Jazzhuset" där flera föreningar har sin hemvist. Även sällskapet Länkarna har ett hus där, viket är granne med "Jazzhuset". Nåväl, i detta ärende har det lämnats in flera medborgarförslag, där goda idéer framförts hur kommunen skulle kunna utveckla husen och området, till gagn för både oss medborgare och besökare i staden. Samtliga medborgarförslag har avslagits. Vi har även lämnat in en namninsamling med krav att bevara detta kvarter. Det har även skickats in en ansökan om att kulturminnesförklara byggnaderna.

Denna ansökan är inte besvarad ännu. När jag lyssnat på kommunfullmäktiges möten, där man avhandlat medborgarförslagen, så hänvisar man alltid till diverse utredningar som man väntar svar på och därför avslås medborgarförslagen. Men nu till själva kärnan i mitt inlägg i debatten: Inte vid ett enda tillfälle har något av de politiska partierna öppet redovisat var man står i denna fråga! För oss som vill att Sandvikens byggnadshistoriska värden bevaras är det viktigt att veta inför kommande val 2022, vad respektive parti har för ställningstagande angående detta kvarter. Bevara/utveckla, eller riva, asfaltera och bygga nytt? Nog vore det därför smakfullt om respektive parti kunde/vågade offentliggöra sin position?!

Anders Ericsson Lindelöf