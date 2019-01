SMHI varnar för plötslig ishalka – risk för regn på kalla vägbanor

Sent under natten mot fredagen kommer nederbörden in över länet och passerar åt sydost. Enligt SMHI:s prognos kan det bli regn som faller på kalla vägbanor, vilket ger risk för snabb tillfrysning under fredagen.

Definition för Varning klass 1 plötslig ishalka:

Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3 mm eller mer inom 6 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.