Valbo FF fick friplats i damettan: "Vi tog beslutet i helgen"

Därmed blir Valbo FF ett av fyra gästrikelag i damettan nästa säsong. Sedan tidigare finns ju serietvåan Sandvikens IF, Gefle IF och nykomlingen Stensätra där.

Hille har dragit sig ur och inlett ett samarbete med Gefle IF och lämnat sin plats.

Det är dock inte den som Valbo erbjudits och sedan tackat nej till.

– Nej, när det blir tomma platser i serier så tittar man över hela Sverige. Så Hilles plats var redan tillsatt, berättar Jonas Siljamäki.

Istället är det så att Assi har dragit sig ur Elitettan och ersatts av Älvsjö – och plötsligt stod Valbo FF på tur.

– Vi hade väl det här lite på känn eftersom vi var bästa tvåa bland de fyra Norrlandsserierna, berättar Siljamäki.

Därför var erbjudandet från Svenska fotbollförbundet i alla fall aningen väntat för Valbo FF – men krävde självklart en kraftsamling under helgen.

– Vi har diskuterat i styrelsen, i sportkommittén och med spelare – och det har gjort att vi tackat ja till platsen. Det ska bli riktigt roligt med division ett-fotboll på Åbyvallen.

– Vi har ju spelat i tvåan i sju säsonger nu.

Under säsongen blev man alltså tvåa i div 2 södra Norrland efter Stensätra, men hann mäta sina krafter med division ett-lag i DM.

– Vi slog Hille, men förlorade mot Gefle IF med uddamålet. Så vi känner att vi har något i ettan att göra.

Redan klart är att tränarna Per-Arne "Ata" Persson och Patrik Mattes fortsätter.

– Vi räknar också med att behålla den spelartrupp vi har. Sedan får vi se hur vi ska förstärka den också.

Så här ser div 1 norra Svealand ut 2020: Gefle IF, Sandvikens IF, Stensätra IF, Valbo FF, Ljusdals IF, Sundsvall DFF, Gamla Upsala SK, Rimbo IF, IFK Västerås, Västerås BK30 – samt tvåa av de här tre Stockholmslagen: Sollentuna FK, Södersnäckorna BK, Täby FK.