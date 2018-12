Två miljoner resenärer har tagit bussen – SGS firar 20 år men fruktar det tyska hotet

SGS-bussen fyller 20 år och det ska firas på fredag 14 december. Då kommer resenärerna på de två morgonturerna att bjudas på frukost. De som tar bussen i motsatt väg på eftermiddagen får glögg och pepparkakor.

Varje dag går fyra turer i vardera riktningen, utom på fredagar och söndagar när tidtabellen utökas till sex turer. Närmare 10 000 väljer varje månad det här sättet att ta sig till Stockholm från Gävle och Sandviken. En tur varje dag startar i Hofors. Under de tjugo åren har alltså drygt två miljoner åkte med SGS-bussen.

Det som började 1998 lite försiktigt med att etablera en expresslinje har utvecklats till ett viktigt ben att stå på för VS & Perssons bussar med säte i Valbo. Företaget har 350 anställda och bedriver bland annat linjetrafik för X-trafiks räkning i södra Hälsingland och Gästrikland, den delen omfattar hundra bussar, skolskjutsar, anslutningsbussar till Eckerölinjen och egen resebyrå.

- Resandet med SGS-bussen är stabilt, men det är viktigt för oss att anpassa biljettpriset. Det får inte vara för dyrt i förhållande till tåget som nog är vår största konkurrent, säger Ingemar Strandberg, försäljningschef på VS & Perssons.

Jobbpendling, veckopendling och dagpendling förekommer, men den största gruppen är de som åker och shoppar eller hälsar på släkt och vänner över helgen. Resandet är väl spritt under året, en nedgång under januari kompenseras vid lov och storhelger, då händer det att två bussar på turerna måste sättas in. På somrarna sätts sträckan efter årstidens behov, då är Gröna Lund slutdestination.

- Vi har stått emot önskemålen att stanna efter vägen i till exempel Uppsala, Arlanda och Kista. Det är viktigt för oss att upprätthålla en snabb linje. Det tar två timmar och fem minuter att nå bussterminalen vid Stockholms Central. På eftermiddagsturerna kan det bli köproblem och då siktar vi på 2.20, säger Ingemar Strandberg.

Efter tjugo år är SGS inarbetat, men det finns konkurrerande bussbolag; Y-bussen längs Norrlandskusten och Härjedalingen som går mer inåt landet. Y-bussen har också börjat samarbeta med tyska Flixbus som med aggressiv marknadsföring etablerar sig i allt mer Sverige. Genom Flixbus går det till exempel att köpa en bussbiljett från Gävle till olika platser i Europa.

- Inget bör hindra oss från att fira 40 år, även om det finns utmaningar, till exempel hur fordonen ska utvecklas, är det el eller andra drivmedel som ska gälla i framtiden. I dag drivs våra bussar med fossilfritt bränsle, HVO, som vi får från Finland via Colabitoil i Norrsundet. En krona dyrare per liter än diesel men det är ett krav för att kunna vara med i upphandlingar, säger Ingemar Strandberg.

Monika Persson Stål föredrar SGS-bussen framför tåget. Ett skäl är att priserna är enklare att hålla reda på; 170 kronor för enkelresa, 280 tur och retur samma dag och 340 på olika dagar. Hon har nyligen varit på nöjesresa till Brügge och handlat belgiska julsaker. Hon har tomtar och träljusstakar med sig i en papperskasse.

- Jag åkte nog mer ofta tidigare innan min dotter och hennes familj skaffade sommarstuga i Hemlingby. Nu har de flyttbestyr i Stockholm och jag ska ta hand om barnbarnen. Vi ska bland annat ta oss till Kungliga hovstallarna och titta på julmarknaden där.

Hon lägger sin väska i bagageutrymmet och tar med sig julkassen till sin sittplats. SGS-bussen lämnar Gävle och styr söderut. Framme i Stockholm om två timmar.

FAKTA SGS-bussen

Expresslinje mellan Sandviken, Gävle, Stockholm. Vissa turer utgår från Hofors.

Startade 1998.

Fyra turer i vardera riktningen varje dag. Fredag och söndagar två extra turer.

Tjugoårsjubileet firas på fredag 14 december då morgonturernas resenärer bjuds på frukost.

På eftermiddagens returresor vankas glögg och pepparkakor.